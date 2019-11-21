Зеленский: нам нужны результаты расследования дел Майдана

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в торжествах, приуроченных ко Дню Достоинства и Свободы. Сделал он это в Киеве на месте, где должен быть возведен музей Революции Достоинства.

Во время своего выступления президент заявил, что все виновные в расстрелах на Майдане обязательно должны быть наказаны.

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День Достоинства и Свободы – особый для каждого из нас. Он связан с началом двух революций, когда голоса миллионов граждан слились в единый голос нации, чтобы твердо сказать: украинцы хотят и будут жить в свободном, демократическом и процветающем государстве,

– сказал Владимир Зеленский.

Он подчеркнул, что достоинство и свобода являются неотъемлемыми составляющими ДНК украинцев. Именно поэтому они не на словах знают, как защищать свое достоинство и бороться за собственную свободу на баррикадах.

"К сожалению, в этой борьбе мы заплатили самую высокую возможную цену – это человеческие жизни. В месте, где мы сейчас находимся, вскоре непременно появится музей Революции Достоинства. Это очень важно, однако, будем откровенны, для почтения памяти каждого погибшего музея действительно недостаточно", – подчеркнул президент.

По его словам, Украине нужны реальные результаты расследования дел Майдана, поскольку общество и семьи погибших обязательно должны получить ответы, а виновные должны быть наказаны.

"Знаете, исторически в сложные моменты украинцы всегда демонстрируют невероятную сплоченность и единство. Мы стоим друг за друга, независимо от возраста, пола, языка и вероисповедания. Сегодня, как никогда, мы нуждаемся в таком же единстве – ради защиты страны, ради нашей Независимости, ради нашей свободы", – подчеркнул глава государства.

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Резюмируя, он призвал украинцев быть едиными для того, чтобы быть сильными и вместе построить новую Украину.

Владимир Зеленский участвует в торжествах: смотрите видео

Что известно о Дне Достоинства и Свободы? День Достоинства и Свободы в Украине отмечают 21 ноября, то есть в день, когда начались две больших украинских революции – Оранжевая революция и Революция Достоинства.



Празднование этого дня в Украине возобновили в 2014 году после того, как в 2011-м его отменил Янукович. С тех пор его празднование обычно проходит крайне напряженно – из-за различных политических вопросов или разногласий в подходах к празднованию трагической даты.