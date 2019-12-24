16:57
24 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Экономика Здоровье спорт футбол дизайн auto Учеба Likar покер
      more
      ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ИГОРНЫЙ БИЗНЕС
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Кадыров ушел в UFC. Россия – для грустных
      Вєсті Кремля
      23:26, 23 декабря
      Вести.UA: Спонсорская помощь "Слугам народа". Новые перлы от Тищенко
      Вєсті.UA
      22:04, 23 декабря
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ИГОРНЫЙ БИЗНЕС

      Зеленский уволил Мальского с должности председателя Львовской ОГА: чем он запомнился

      791 Читати новину українською
      Маркиян Мальский / austria.lviv.ua

      Владимир Зеленский решил уволить Маркиян Мальский с должности председателя Львовской областной государственной администрации. Такое заявление президент сделал на встрече Совета развития общин и территорий.

      Свое решение Зеленский мотивировал тем, что не видит изменений ни во Львовской, ни в Закарпатской областях.

      Важно! Зеленский решил уволить глав Закарпатской и Львовской ОГА

      Биография Маркияна Мальского

      Он родился в 1984 году. Окончил ЛНУ им. И. Франко (юридический и факультет международных отношений), Киевский национальный университет имени Т.Г.Шевченко, а также Институт Мировой Торговли в Швейцарии и Стокгольмский Университет в Швеции.

      Кандидат юридических наук, адвокат, руководитель Западноукраинского филиала адвокатского объединения Arzinger.

      Специализируется на оказании юридической поддержки в инвестиционных проектах, а также разрешении споров, в том числе, в международных коммерческих и инвестиционных арбитражах.

      Смотрите также: Зеленский назначил нового руководителя СБУ Львовщины: что о нем известно

      Также Маркиян Мальский – Почетный консул Австрийской Республики в городе Львов с октября 2016 года. После Революции достоинства Мальский выиграл в публичном конкурсе на должность начальника ДФС во Львовской области, но отказался ее занять. Причиной отказа указал "расхождение в видении развития и целей службы после собеседования с Романом Насировым".

      зеленський мальський львів ода лну
      Зеленский назначил Мальского в июле / Фото с Telegram-канала команды Зеленского

      Ранее должность председателя Львовской ОГА занимал Олег Синютка, который подал в отставку 22 апреля 2019 года.

      Чем запомнился Маркиян Мальский

      Во время председательства Львовской ОГА состоялась блокировка активистами вагонов с российским углем. Тогда губернатор рассказал, что законных оснований для того, чтобы не допускать российский уголь на территорию Украины нет. Под санкции попадает только уголь с оккупированных территорий, а именно антрацит. Если же этот уголь не является антрацитом, тогда возникает нравственная дилемма – с одной стороны Украина воюет с Россией, а с другой – Украине нужен уголь для потребления.

      На время руководства Львовской областью Маркиян Мальский пришлась и чрезвычайная ситуация в связи с отоплением в Новояворовске и Новом Роздоле. И комиссия решила этот вопрос, направив средства для запуска ТЭЦ из резервных фондов областного и местных бюджетов этих городов. Средства направили на возвратной основе, то есть впоследствии управляющий должен вернуть их обратно в бюджет.

      Об этом: Срыв отопительного сезона: на Львовщине в двух городах объявили чрезвычайную ситуацию

      Маркияна Мальского эксперты НВ внесли в список самых влиятельных людей Львова. Ему дали 11 место.

      Новый год Белой Крысы 2020: как его правильно встретить
      сегодня
      86855
      Автор: Анастасия Зазуляк, Вероника Климская
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Новости Львова Назначения Зеленского
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 16:30 Металобрухт РФ: як насправді виглядає "величний" флот російськоі армії
      Михайло Макарук 86
      сегодня , 16:00 Что такое TikTok: почему он так популярен и как работает приложение
      Михайло Года 72
      23 декабря , 19:00 Аллергия на коже: почему возникает, как выглядит и чем лечить
      300
      сегодня , 15:30 Конфлікт через землю не стосується простих людей: як політики відстоюють свої інтереси
      Дмитро Гнап 53
      сегодня , 15:00 Путина тянет на место преступления
      Віталій Портников 734
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук