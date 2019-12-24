Зеленский уволил Мальского с должности председателя Львовской ОГА: чем он запомнился

Владимир Зеленский решил уволить Маркиян Мальский с должности председателя Львовской областной государственной администрации. Такое заявление президент сделал на встрече Совета развития общин и территорий.

Свое решение Зеленский мотивировал тем, что не видит изменений ни во Львовской, ни в Закарпатской областях.

Важно! Зеленский решил уволить глав Закарпатской и Львовской ОГА

Биография Маркияна Мальского

Он родился в 1984 году. Окончил ЛНУ им. И. Франко (юридический и факультет международных отношений), Киевский национальный университет имени Т.Г.Шевченко, а также Институт Мировой Торговли в Швейцарии и Стокгольмский Университет в Швеции.

Кандидат юридических наук, адвокат, руководитель Западноукраинского филиала адвокатского объединения Arzinger.

Специализируется на оказании юридической поддержки в инвестиционных проектах, а также разрешении споров, в том числе, в международных коммерческих и инвестиционных арбитражах.

Смотрите также: Зеленский назначил нового руководителя СБУ Львовщины: что о нем известно

Также Маркиян Мальский – Почетный консул Австрийской Республики в городе Львов с октября 2016 года. После Революции достоинства Мальский выиграл в публичном конкурсе на должность начальника ДФС во Львовской области, но отказался ее занять. Причиной отказа указал "расхождение в видении развития и целей службы после собеседования с Романом Насировым".



Зеленский назначил Мальского в июле / Фото с Telegram-канала команды Зеленского

Ранее должность председателя Львовской ОГА занимал Олег Синютка, который подал в отставку 22 апреля 2019 года.

Чем запомнился Маркиян Мальский

Во время председательства Львовской ОГА состоялась блокировка активистами вагонов с российским углем. Тогда губернатор рассказал, что законных оснований для того, чтобы не допускать российский уголь на территорию Украины нет. Под санкции попадает только уголь с оккупированных территорий, а именно антрацит. Если же этот уголь не является антрацитом, тогда возникает нравственная дилемма – с одной стороны Украина воюет с Россией, а с другой – Украине нужен уголь для потребления.

На время руководства Львовской областью Маркиян Мальский пришлась и чрезвычайная ситуация в связи с отоплением в Новояворовске и Новом Роздоле. И комиссия решила этот вопрос, направив средства для запуска ТЭЦ из резервных фондов областного и местных бюджетов этих городов. Средства направили на возвратной основе, то есть впоследствии управляющий должен вернуть их обратно в бюджет.

Об этом: Срыв отопительного сезона: на Львовщине в двух городах объявили чрезвычайную ситуацию

Маркияна Мальского эксперты НВ внесли в список самых влиятельных людей Львова. Ему дали 11 место.