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      Зеленский попросил у ЕБРР финансовой поддержки для украинских компаний

      - Читати новину українською
      Владимир Зеленский
      Владимир Зеленский / Офис Президента

      Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом ЕБРР сэром Сумой Чакрабарти. Среди прочего глава государства обратился с просьбой о поддержке ЕБРР украинских государственных компаний.

      По словам Зеленского, государственные компании нуждаются в дополнительной ликвидности. Все из-за кризиса, связанного с COVID-19. Поэтому президент Украины выразил надежду о поддержке ЕБРР украинских государственных компаний. Информация о разговоре Зеленского и Чакрабарти опубликована на официальном сайте Офиса Президента.

      К слову Дефицит госбюджета Украины составил 23,5 миллиарда гривен с начала года

      "Мы понимаем, что малый и микробизнес страдают больше всего, а это – наша экономика. И Офис Президента, и правительство, и парламент – все мы слаженно работаем, чтобы разработать программы поддержки наших предпринимателей. В связи с этим предлагаю ЕБРР рассмотреть пути поддержки действий правительства для запуска программы масштабного финансирования малого и среднего бизнеса, а также предоставление гарантий по таким кредитам", – отметил Владимир Зеленский.

      Стороны отдельно остановились на обсуждении инфраструктурного проекта, который помог бы создать много рабочих мест. Однако о каком именно проекте шла речь, в сообщении не указано.

      Отметим, что в 2019 году Украина стала второй крупнейшей страной операций ЕБРР по объемам финансирования и заняла первое место по количеству проектов – 51. Европейский банк реконструкции и развития в 2019 году инвестировал в Украину более 1 миллиарда евро. Большая часть денег была направлена ​​на экопроекты.

      Последствия дефолта для Украины / Инфографика 24 канала

      Автор: Игорь Садженица
      Теги: Владимир Зеленский Новости Украины Новости политики Бизнес ЕБРР
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