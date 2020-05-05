Зеленский попросил у ЕБРР финансовой поддержки для украинских компаний

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом ЕБРР сэром Сумой Чакрабарти. Среди прочего глава государства обратился с просьбой о поддержке ЕБРР украинских государственных компаний.

По словам Зеленского, государственные компании нуждаются в дополнительной ликвидности. Все из-за кризиса, связанного с COVID-19. Поэтому президент Украины выразил надежду о поддержке ЕБРР украинских государственных компаний. Информация о разговоре Зеленского и Чакрабарти опубликована на официальном сайте Офиса Президента.

К слову Дефицит госбюджета Украины составил 23,5 миллиарда гривен с начала года

"Мы понимаем, что малый и микробизнес страдают больше всего, а это – наша экономика. И Офис Президента, и правительство, и парламент – все мы слаженно работаем, чтобы разработать программы поддержки наших предпринимателей. В связи с этим предлагаю ЕБРР рассмотреть пути поддержки действий правительства для запуска программы масштабного финансирования малого и среднего бизнеса, а также предоставление гарантий по таким кредитам", – отметил Владимир Зеленский.

Стороны отдельно остановились на обсуждении инфраструктурного проекта, который помог бы создать много рабочих мест. Однако о каком именно проекте шла речь, в сообщении не указано.

Отметим, что в 2019 году Украина стала второй крупнейшей страной операций ЕБРР по объемам финансирования и заняла первое место по количеству проектов – 51. Европейский банк реконструкции и развития в 2019 году инвестировал в Украину более 1 миллиарда евро. Большая часть денег была направлена ​​на экопроекты.

Последствия дефолта для Украины / Инфографика 24 канала