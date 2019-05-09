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      Зеленский разговаривал с главой МВФ Лагард: о чем шла речь

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      Зеленский обсудил с главой МВФ Лагард экономику Украины
      Зеленский обсудил с главой МВФ Лагард экономику Украины / Фото из открытых источников

      Глава Международного валютного фонда Кристин Лагард обсудила с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским продолжение поддержки экономики Украины.

      Представитель МВФ Джерри Райс во время брифинга для журналистов рассказал, что Лагард контактировала с Зеленским после его победы на выборах.

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      МВФ по-прежнему готов поддержать Украину и помочь решать поставленные перед ней задачи,
      – сказала она.

      Кроме того, глава Фонда также поддерживает контакт с действующим президентом Украины Петром Порошенко. Она поблагодарила его за тесное 5-летнее сотрудничество за время его президентства и надеется, что прогресс в рамках экономической программы в Украине будет продолжаться.

      Райс добавил, что пока дата визита новой миссии МВФ в Украину еще не определена. Скорее всего, сотрудники Фонда вернутся в Киев в ближайшие недели.

      "Миссия оценит прогресс в рамках программы и обсудит с новой властью экономическую политику на вторую половину 2019 года", – сказал Райс.

      Когда состоится инаугурация Зеленского?Согласно законодательству, инаугурация новоизбранного президента Владимира Зеленского должна состояться не позднее чем через 30 дней от официального объявления ЦИК результатов выборов. Поэтому, официально Зеленский станет президентом не позднее 3 июня.

      Сам Зеленский хочет, чтобы инаугурация состоялась 19 мая. Однако окончательную дату могут определить на заседании Верховной Рады 14 мая.

       

       

       

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      Теги: Владимир Зеленский Новости Украины Новости политики Выборы Президента 2019 Экономика Украины МВФ Кристин Лагард
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