Зеленский массово увольняет руководителей райадминистраций: список

Президент Украины Владимир Зеленский уволил более 70 глав районных государственных администраций. Среди них – 10 глав районных государственных администраций в Винницкой области, 8 – в Волынской, 3 – в Донецкой, 1 – в Днепропетровской области, 2 – в Житомирской области, 3 – в Закарпатской, 10 – в Кировоградской области и 6 – во Львовской.

Президент также уволил 10 руководителей райадминистраций Луганской области, 1 – в Одесской и 2 – в Полтавской, 7 – в Ровненской, 5 – в Сумской, 4 – в Тернопольской, 14 – в Хмельницкой, 17 – в Черкасской, 2 – в Николаевской областях и 2– в Киеве. Соответствующие распоряжения обнародованы на официальном сайте президента.

Читайте также: Зеленский сделал кадровые замены в Наблюдательном совете "Укроборонпрома"

16 июля Зеленский также уволил в Харьковской области – глав Близнюковской, Валковской, Дергачевской и Первомайской райадминистрации. Кроме того, Владимир Зеленский уволил руководителей Оболонской и Печерской районных государственных администраций в Киеве.

22 июля президент уволил несколько глав райадминистраций во Львовской, Хмельницкой и Луганской областях.

В Винницкой области президент уволил глав таких районных государственных администраций:

Бершадской;

Гайсинской;

Жмеринской;

Литинской;

Могилев-Подольской;

Мурованокуриловецкой;

Теплицкой;

Тростянецкой;

Шаргородской;

Ямпольской.

В Волынской области Зеленский уволил глав таких районных государственных администраций:

Владимир-Волынской;

Гороховской;

Киверцовской;

Ковеля;

Ратнивской;

Старовиживской;

Турийской;

Шацкой.

Кроме того, уволены председатели Бахмутской, Волновахской и Мангушской райадминистраций Донецкой области и председатель Новомосковской райадминистрации Днепропетровской области.

В Житомирской области уволены руководители Бердичевской и Черняховской районных государственных администрации. В Закарпатской области – Виноградовской, Тячевской и Хустской.

В Кировоградской области уволены руководители таких райадминистраций:

Знаменской;

Маловысковской;

Новгородковской;

Новомиргородской;

Александровской;

Онуфриевской;

Петровской;

Светловодской;

Устиновской.

Кроме того, президент уволил глав Жовкивской, Каменка-Бугской, Дрогобычской, Пустомытовской и Стрыйской районной государственной администрации Львовской области. В Луганской области Зеленский уволил руководителей Беловодськой, Новопсковской, Попаснянской, Сватовской, Старобельской, Белокуракинской, Кременской, Марковской, Новоайдарской и Троицкой райадминистраций. В Полтавской Кобеляцкой, Великобагачанской. В Одесской – Болградской районной государственной администрации.

В Ровненской области президент уволил руководителей Владимирецкой, Дубровицкой и Заречненской районных государственных администраций. Владимир Зеленский также уволил глав Великописаревской, Глуховской, Краснопольской, Ахтырской и Сумской райадминистрации в Сумской области.

В Тернопольской области президент Украины уволил руководителей Борщевской, Зборовской, Теребовлянской и Тернопольской райадминистраций. Зеленский также уволил глав Белогорской, Виньковецкой, Городецкой, Деражнянской, Дунаевецкой, Изяславской, Летичевской, Староконстантиновской, Старосинявской, Хмельницкой, Чемеровецкой, Ярмолинецкой, Волочиской и Каменец-Подольской районных государственных администраций Хмельницкой области.

В Черкасской области без должностей остались головы таких РГА:

Городищенского;

Драбовской;

Жашковского;

Каневской;

Катеринопольской;

Корсунь-Шевченковской;

Лисянской;

Маньковской;

Тальновской;

Уманской;

Христиновской;

Черкасской.

Ранее в Черкасской области Зеленский уволил глав Каменской, Монастырищенской, Чигирина, Чернобаевской и Шполянского районных государственных администраций.

На Николаевщине должности лишились председатель Первомайской и руководительница Снигиревской райгосадминистраций.

К слову: Последние назначения Зеленского: что о них известно