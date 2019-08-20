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      Зеленский массово увольняет руководителей райадминистраций: список

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      Зеленский массово уволил руководителей райадминистраций
      Зеленский уволил 70 руководителей райадминистраций / Getty Images

      Президент Украины Владимир Зеленский уволил более 70 глав районных государственных администраций. Среди них – 10 глав районных государственных администраций в Винницкой области, 8 – в Волынской, 3 – в Донецкой, 1 – в Днепропетровской области, 2 – в Житомирской области, 3 – в Закарпатской, 10 – в Кировоградской области и 6 – во Львовской.

      Президент также уволил 10 руководителей райадминистраций Луганской области, 1 – в Одесской и 2 – в Полтавской, 7 – в Ровненской, 5 – в Сумской, 4 – в Тернопольской, 14 – в Хмельницкой, 17 – в Черкасской, 2 – в Николаевской областях и 2– в Киеве. Соответствующие распоряжения обнародованы на официальном сайте президента.

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      16 июля Зеленский также уволил в Харьковской области – глав Близнюковской, Валковской, Дергачевской и Первомайской райадминистрации. Кроме того, Владимир Зеленский уволил руководителей Оболонской и Печерской районных государственных администраций в Киеве.

      22 июля президент уволил несколько глав райадминистраций во Львовской, Хмельницкой и Луганской областях.

      В Винницкой области президент уволил глав таких районных государственных администраций:

      Бершадской;

      Гайсинской;

      Жмеринской;

      Литинской;

      Могилев-Подольской;

      Мурованокуриловецкой;

      Теплицкой;

      Тростянецкой;

      Шаргородской;

      Ямпольской.

      В Волынской области Зеленский уволил глав таких районных государственных администраций:

      Владимир-Волынской;

      Гороховской;

      Киверцовской;

      Ковеля;

      Ратнивской;

      Старовиживской;

      Турийской;

      Шацкой.

      Кроме того, уволены председатели Бахмутской, Волновахской и Мангушской райадминистраций Донецкой области и председатель Новомосковской райадминистрации Днепропетровской области.

      В Житомирской области уволены руководители Бердичевской и Черняховской районных государственных администрации. В Закарпатской области – Виноградовской, Тячевской и Хустской.

      В Кировоградской области уволены руководители таких райадминистраций:

      Знаменской;

      Маловысковской;

      Новгородковской;

      Новомиргородской;

      Александровской;

      Онуфриевской;

      Петровской;

      Светловодской;

      Устиновской.

      Кроме того, президент уволил глав Жовкивской, Каменка-Бугской, Дрогобычской, Пустомытовской и Стрыйской районной государственной администрации Львовской области. В Луганской области Зеленский уволил руководителей Беловодськой, Новопсковской, Попаснянской, Сватовской, Старобельской, Белокуракинской, Кременской, Марковской, Новоайдарской и Троицкой райадминистраций. В Полтавской Кобеляцкой, Великобагачанской. В Одесской – Болградской районной государственной администрации.

      В Ровненской области президент уволил руководителей Владимирецкой, Дубровицкой и Заречненской районных государственных администраций. Владимир Зеленский также уволил глав Великописаревской, Глуховской, Краснопольской, Ахтырской и Сумской райадминистрации в Сумской области.

      В Тернопольской области президент Украины уволил руководителей Борщевской, Зборовской, Теребовлянской и Тернопольской райадминистраций. Зеленский также уволил глав Белогорской, Виньковецкой, Городецкой, Деражнянской, Дунаевецкой, Изяславской, Летичевской, Староконстантиновской, Старосинявской, Хмельницкой, Чемеровецкой, Ярмолинецкой, Волочиской и Каменец-Подольской районных государственных администраций Хмельницкой области.

      В Черкасской области без должностей остались головы таких РГА:

      Городищенского;

      Драбовской;

      Жашковского;

      Каневской;

      Катеринопольской;

      Корсунь-Шевченковской;

      Лисянской;

      Маньковской;

      Тальновской;

      Уманской;

      Христиновской;

      Черкасской.

      Ранее в Черкасской области Зеленский уволил глав Каменской, Монастырищенской, Чигирина, Чернобаевской и Шполянского районных государственных администраций.

      На Николаевщине должности лишились председатель Первомайской и руководительница Снигиревской райгосадминистраций.

      К слову: Последние назначения Зеленского: что о них известно

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      Теги: Новости политики Новости Украины Президент Украины Владимир Зеленский Новости Львова Новости Черкасс Новости Житомира Новости Днепра Волынь Новости Донецка Тернополь Винница
      Источник: 24 канал
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