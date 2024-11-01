Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на проект Ольги Кошеленко "USA-UA: Секретные файлы Белого дома". Также на Западе предполагали, что Владимир Зеленский может погибнуть, поэтому просили его записать видеозавещание.

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К чему готовились на Западе

Экс-министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что во время конференции по безопасности в Мюнхене вице-президент Камала Харрис посоветовала Зеленскому подготовиться к созданию правительства в изгнании. Она также посоветовала искать какие-то военные решения, чтобы подготовить Украину к партизанской войне.

Кулеба также вспомнил, что накануне полномасштабного вторжения России ему предложили не возвращаться в Киев.

"Мне прислал сообщение один человек – большой друг Украины, и когда я сказал, что я возвращаюсь, он говорит – "надо, чтобы Зеленский записал видеозавещание", – рассказал экс-министр.