Зеленскому сообщили в Еврокомиссии, когда ЕС рассмотрит выделение Украине 500 миллионов евро

Евросоюз завершит рассмотрение вопроса о предоставлении Украине денег второго транша в размере 500 миллионов евро, как только украинская сторона выполнит необходимые для этого требования. Эти деньги будут выделены в рамках четвертой программы макрофинансовой помощи ЕС.

Об этом на встрече с Президентом Украины Владимиром Зеленским заявил вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис.

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Стороны также обсудили практические вопросы сотрудничества между Украиной и ЕС в финансовой и экономической сферах.

Зеленский заверил, что Украина будет придерживаться взятых на себя международных обязательств, в том числе и во взаимоотношениях с международными финансовыми институтами.

Несмотря на победу проевропейских политических сил на недавних выборах в Европарламент, Домбровскис выразил уверенность в сохранении солидарности в отношении Украины в будущем составе Еврокомиссии и Европейского Совета.

Какие условия должна выполнить Украина, чтобы получить помощь от ЕС?

Принять закон о противодействии отмыванию денег;

Закон об авторизованных экономических операторах;

Принять среднесрочный план реформирования таможенной и налоговой администраций;

Реально действующая и эффективная система проверки электронных деклараций;

Начало имплементации закона о рынке электрической энергии;

Система проверки е-деклараций является давним требованием со стороны ЕС. Украина долго не выполняет его, несмотря на многократные обещания.

Что известно о помощи Украине от ЕС?В июне 2018 года Европейский совет утвердил четвертую программу макрофинансовой помощи для Украины в объеме 1 миллиарда евро. Все для стабилизации финансовой системы Украины, улучшения платежного баланса и проведения реформ. Эти деньги Украина получает при условии выполнения предыдущих договоренностей с ЕС по проведению реформ, важных для устойчивого экономического роста государства.



Первый транш (часть) в размере 500 миллионов евро ЕС перечислил Украине 11 декабря 2018 года. Это заем под процентную ставку 1,25% годовых, и погасить этот займ Украина должна в апреле 2033 года.