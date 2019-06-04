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      Зеленскому сообщили в Еврокомиссии, когда ЕС рассмотрит выделение Украине 500 миллионов евро

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      Зеленский и Домбровскис
      Зеленский и Домбровскис / President.gov.ua

      Евросоюз завершит рассмотрение вопроса о предоставлении Украине денег второго транша в размере 500 миллионов евро, как только украинская сторона выполнит необходимые для этого требования. Эти деньги будут выделены в рамках четвертой программы макрофинансовой помощи ЕС.

      Об этом на встрече с Президентом Украины Владимиром Зеленским заявил вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис.

      Читайте также: Евросоюз может выделить Украине 500 миллионов евро, однако есть ряд условий

      Стороны также обсудили практические вопросы сотрудничества между Украиной и ЕС в финансовой и экономической сферах.

      Зеленский заверил, что Украина будет придерживаться взятых на себя международных обязательств, в том числе и во взаимоотношениях с международными финансовыми институтами.

      Несмотря на победу проевропейских политических сил на недавних выборах в Европарламент, Домбровскис выразил уверенность в сохранении солидарности в отношении Украины в будущем составе Еврокомиссии и Европейского Совета.

      Какие условия должна выполнить Украина, чтобы получить помощь от ЕС?

      • Принять закон о противодействии отмыванию денег;
      • Закон об авторизованных экономических операторах;
      • Принять среднесрочный план реформирования таможенной и налоговой администраций;
      • Реально действующая и эффективная система проверки электронных деклараций;
      • Начало имплементации закона о рынке электрической энергии;
      • Система проверки е-деклараций является давним требованием со стороны ЕС. Украина долго не выполняет его, несмотря на многократные обещания.

      Что известно о помощи Украине от ЕС?В июне 2018 года Европейский совет утвердил четвертую программу макрофинансовой помощи для Украины в объеме 1 миллиарда евро. Все для стабилизации финансовой системы Украины, улучшения платежного баланса и проведения реформ. Эти деньги Украина получает при условии выполнения предыдущих договоренностей с ЕС по проведению реформ, важных для устойчивого экономического роста государства.

      Первый транш (часть) в размере 500 миллионов евро ЕС перечислил Украине 11 декабря 2018 года. Это заем под процентную ставку 1,25% годовых, и погасить этот займ Украина должна в апреле 2033 года.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Евросоюз Еврокомиссия Владимир Зеленский Деньги
      Источник: 24 канал
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