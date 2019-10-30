Земельная реформа: кто будет пользоваться землей и сколько она будет стоить

О земельной реформе, ценах на аренду и продажу земли, о предложениях фермеров и прогнозах правительства – в программе "Сложные вопросы" с Татьяной Остриковой рассказали заместитель министра экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий и заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Михаил Соколов.

О земельной реформе

Кто должен стать основным пользователем земельной реформы? В чьих интересах открывается рынок?

Тарас Высоцкий: Однозначно есть две основные целевые группы: это непосредственно украинцы, в том числе владельцы земельных паев, и аграрии, которые работают или хотят работать на украинской земле.

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Для них мы имеем три основные бенефита:



– украинцы должны получить право свободно распоряжаться своей собственностью;

– украинцы должны получить честную цену за распоряжение своей землей;

– аграрный сектор должен получить экономический импульс для развития.

Тарас Высоцкий: Также важным является то, что аграрии, которые работают там, должны иметь все возможности сохранить свои предприятия и развиваться.

Михаил Соколов: Смотрите, рынок земли, как и любой институт, это вещь, которая направлена ​​на то, чтобы стимулировать рост экономики для конкретного результата.

По мнению Михаила Соколова, мелкие и средние фермеры являются лучшими хозяевами и создают больше рабочих мест, чем холдинги, поэтому именно должны быть целевой аудиторией земельной реформы.

Михаил Соколов: Средний бизнес дает больше рабочих мест и больше прибавочной стоимости с гектара, поэтому если возвращаться к законопроекту о земельной реформе, то мы выступаем против того, чтобы были допущены иностранцы, ведь они не приходят для того, чтобы инвестировать малого или среднего фермера, им это не интересно. Поэтому они входят в крупные холдинги.

Правительство предлагает свой законопроект земельной реформы, а депутаты подали много своих законопроектов. Какую же модель брали за основу, когда правительство разрабатывало законопроект? Опыт какой страны изучали, поддержит ли правительство депутатский законопроект?

Тарас Высоцкий: Мы ориентировались на американо-канадский опыт, потому что там средний размер фермерского хозяйства от 700 (в США) до 2000 (в Канаде) гектаров, а не мелкий. В том числе там свободный либеральный рынок, то есть есть доступ всех субъектов и небольшая оборачиваемость – от 2 до 3% в год.



Гость программы Тарас Высоцкий

Тарас Высоцкий: В этих странах находятся агрохолдинги, но их частица не господствующая. Ведь в Украине мы видим, что есть крупные компании, которые обрабатывают порядка 25 процентов, и их доля за последние два года несколько уменьшилась. То есть сейчас ограничений никаких нет.

А не будет ли так, что после принятия законопроекта их доля увеличится из-за того, что у них сегодня больше денег, чем у обычного фермера?

Тарас Высоцкий: Их доля увеличиться не может, априори, потому что есть ограничения по концентрации. В том числе, мы поддерживаем идею, что в области концентрация должна быть уменьшена до 8%.

Поддерживаете ли вы депутатский законопроект?

Тарас Высоцкий: Для нас разница одна – временной горизонт, а цель земельной реформы одинакова что в правительственном варианте законопроекта, что в депутатском. Мы считаем, что необходимо получить максимальную полезность быстрее.

Михаил Соколов: Если мы возьмем США, то в них в каждом штате есть свое законодательство. Там действуют достаточно жесткие ограничения на покупку земли. Мы постоянно говорим, что рынок земли даст нам завтра какое-то экономическое развитие, но это неправда. Потому что все, что произойдет через год-два, будет означать следующее: что сельскохозяйственные предприятия, которые до сих пор развивались в результате собственных инвестиций, теперь будут эти деньги вкладывать в покупку земли. От этого предприятия расти не будут.



Гость программы Михаил Соколов

Михаил Соколов: Поэтому если честно посчитать модель, то получается, что мы на ближайшие 5 лет получим не ускорение темпов роста, а их падение. Отрицательный результат у нас получится, если мы выходим на допуск иностранцев и получим цену в районе 2,7 тысячи долларов.

А если будут только фермеры и украинские юридические лица?

Михаил Соколов: Ситуация следующая: в принципе падение производства при запуске рынка земли будет в любой модели. Это цена за запуск рынка.

Положительный эффект будет потом, когда они выкупят землю. Вопрос лишь в том, какая глубина проседания. И в той модели, где будут только наши фермеры и компании с какими-то ограничениями, глубина падения будет меньшей и мы скорее из нее выйдем. На самом деле есть цена запуска рынка и ее придется заплатить,

– убежден Соколов.

Что предлагают фермеры

Что предлагают мелкие и средние фермеры правительству в качестве альтернативы, чтобы обеспечить их права, а агрохолдинги не были господствующими?

Михаил Соколов: Мы говорим о нижеследующем:

Первое – не пускаем иностранцев;

Второе – вводим ограничения, в том числе и на количество земли в одни руки.

Михаил Соколов: Это точно не 100-200 тысяч гектаров, мы предлагаем 5-10 тысяч, потому что это оптимальный размер хозяйства. То есть в принципе нужно опустить эту планку заоблачных гектаров гораздо ниже, тогда это будет рационально.

Третье – чтобы на первом этапе не было спекуляций, мы предлагаем сделать так, чтобы землю могли покупать только физические лица граждане Украины.

Михаил Соколов: Это не навсегда, только на переходный период, но только при этом условии можно сделать так, чтобы не было спекулятивных перепродаж земли.

Тарас Высоцкий: Открытие рынка только для физических лиц не принесет никакой пользы ни одной группе, кроме тех, кто будет владеть этими доходами. То есть экономического эффекта от этого точно не будет никакого. Это условно просто люди, которые сейчас имеют свободные средства и могут их инвестировать. К тому же, будет ограничена цена на спрос.

Прогнозы правительства

Имеет ли правительство прогнозы, какой будет цена аренды и или она возрастет после открытия рынка?

Тарас Высоцкий: Мы прогнозируем рост в минимум полтора раза. В вопросе аренды мы говорим о реальных цифрах – средняя цена будет в размере 4 тысяч гривен, хотя сейчас официальная – 1700 гривен. Также мы закладываем рост продаж земли с 40 до 60 тысяч гривен за гектар.

Сегодня говорят о цене от 800 до 1500 тысяч долларов за гектар. Эта цена также возрастет?

Тарас Высоцкий: Мы закладываем, что будет от 2000 до 2500 долларов в течение первых пяти лет. А в перспективе будет цена в 11 тысяч долларов за гектар, однако для этого нужно еще инвестировать в инфраструктуру и тому подобное.

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