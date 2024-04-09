В среду, 3 апреля, Тайвань всколыхнуло сильнейшее за последние 25 лет землетрясение. Его магнитуда составила 7,4, а количество раненых достигло 1 000 человек, погибших – по меньшей мере 13.
Кроме жилья, транспортной инфраструктуры и небоскребов, пострадала и основная отрасль островной страны – производство чипов. Тайвань обеспечивает 80 – 90% мирового объема производства микросхем, в частности для искусственного интеллекта. Из-за землетрясения остановилась работа крупнейшего производителя чипов в мире – Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC). Прекратил работать и конкурент TSMC, United Microelectronics Corp., работников которого эвакуировали с предприятий.
Чем грозит миру остановка производства чипов в Тайване, как оно восстанавливается и какие еще есть угрозы и возможности – читайте в материале 24 Канала.
В ожидании большой войны
На протяжении десятилетий главной угрозой Тайваня был его западный сосед – КНР. Материковый Китай не признает самостоятельность острова и планирует вторжение. Согласно предупреждениям ЦРУ, китайский лидер Си Цзиньпин хочет, чтобы его армия была готова вторгнуться на остров к 2027 году.
В обращении 31 декабря 2023 года Си назвал "объединение" разделенных с середины XX века стран "исторической неизбежностью". Пока этому мешает поддержка и позиция США.
Почему Китай и Тайвань враждуют?Тайвань (Китайская республика) – островная страна к востоку от материкового Китая. До 1949 года Китайская республика контролировала весь Китай, но после поражения в Гражданской войне правительство отступило на Тайвань и соседние острова, где образовало фактически "Китай в изгнании" со столицей в Тайбэе.
Материковый Китай считает остров своей неотъемлемой частью и планирует вторжение туда. В то же время Тайвань не является общепризнанным государством, но поддерживает связи со многими странами через свои представительства и является партнером США. Выражение "последнее китайское предупреждение" связывают с ультиматумами Китая к США относительно присутствия возле Тайваня. Однако многочисленные такие предупреждения еще с 1950-х – 1960-х годов не привели к эскалации.
Почему тайваньские чипы так важны?
Микросхемы, или микрочипы, или просто чипы печатаются на кремниевых дисках специальными литографическими машинами. Чипы являются "мозгами" всей современной техники – от смартфонов и ноутбуков до стиральных машин и автомобилей, от космических ракет до оружия.
Угрозы войны и землетрясений – не первые проблемы с чипами. В 2020 – 2023 годах продолжался глобальный дефицит микросхем, связанный с пандемией Covid. Во время этого кризиса спрос на чипы на 20 – 30% превысил предложение. Дефицит касался более 169 отраслей – автопроизводства, видеокарт, компьютеров, потребительской электроники и тому подобное.
Согласно моделированию Bloomberg Economics, самым большим ударом для мирового производства в случае войны станет отсутствие чипов. Тайвань и мир ожидают такие последствия:
остановятся производства ноутбуков, планшетов и смартфонов;
пострадают заводы, где выпускают автомобили и бытовую технику;
экономика Тайваня будет уничтожена, под удар попадет 40% ВВП острова;
ВВП Китая упадет на 16,7%;
ВВП США упадет на 6,7% из-за зависимости крупных компаний, в частности Apple, от чипов из Тайваня;
мировой ВВП упадет на 10,2%, больше всего пострадают Южная Корея, Япония и другие экономики Восточной Азии.
Однако весной 2024-го сценарии скорректировала природа. На производство чипов повлияла не война, а стихия.
Все не так плохо. Каковы первые последствия
Сразу после землетрясения компания TSMC заявила о планах возобновить производство на предприятиях, пострадавших, в течение ночи.
"Отсутствуют повреждения наших критически важных инструментов, включая все ультрафиолетовые инструменты для литографии", – говорится в заявлении компании вечером 3 апреля, о котором пишет Bloomberg.
На нескольких предприятиях было повреждено небольшое количество инструментов, но компания задействовала все имеющиеся ресурсы для обеспечения полного восстановления.
TSMC осуществила свои планы и за день после землетрясения возобновила работу остановленных предприятий на 80%, сообщает The Korea Times. В то же время некоторым производствам может потребоваться больше времени для восстановления, говорят в компании.
TSMC – один из крупнейших производителей полупроводников в мире / Фото Wikipedia
Самое дорогое оборудование TSMC – литографические машины с ультрафиолетовым излучением – не понесли никакого ущерба. Эти приборы необходимы для создания 5-нанометровых и 3-нанометровых чипов, которые используются для продуктов искусственного интеллекта Nvidia и процессоров iPhone от Apple.
Поскольку TSMC контролирует более 60% мирового рынка создания чипов и обслуживает американские Apple и Nvidia, британские эксперты из Barclays считают необходимой диверсификацию цепей поставок микросхем.
"Мы считаем, что это может привести к сбоям в снабжении технологических цепей. Хотя некоторые компании сообщили об ограниченных убытках, а многие полупроводниковые заводы построены с учетом сильных землетрясений, остановки определенных операций на высокотехнологичных полупроводниковых заводах могут привести к сбоям", – говорится в отчете Бум Ки Сона и Брайана Тана, аналитиков британского инвестиционного банка Barclays, который приводит The Korea Times.
Определенные типы чипов высокого качества требуют бесперебойной работы 24/7 в вакууме в течение недель. Остановка работы в северных промышленных зонах Тайваня может привести к порче высококачественных чипов,
– добавляют аналитики.
В то же время Nvidia после землетрясения заявила, что не ожидает никакого влияния на поставки из-за землетрясения на Тайване, пишет Nikkei Asia.
Толчок для конкурентов
Получателями выгоды от диверсификации могут стать корейские полупроводниковые компании – Samsung Electronics и SK hynix. Они уже приостановили переговоры по ценам на микросхемы с клиентами в ожидании последствий землетрясения – предложение чипов может уменьшиться, что приведет к росту цен. Об этом говорится в материале The Korea Times.
Через два дня после землетрясения The Wall Street Journal сообщила, что Samsung планирует удвоить свои инвестиции в производство чипов в американском Техасе – до 44 миллиардов долларов. В 2021 году южнокорейская компания уже потратила около 20 миллиардов долларов на строительство фабрики в этом штате.
Новые инвестиции предназначены для еще одного производства, упаковочной площадки и научно-исследовательского учреждения. Все это расположится в городе Тейлор, где построена первая площадка Samsung.
Расширение производства Samsung в США на фоне тайваньского землетрясения подчеркнет успех администрации Джо Байдена. Закон CHIPS, подписанный президентом Штатов в августе 2022 года, имеет целью привлечь мировых производителей микросхем в США.
С этой целью Вашингтон планирует выделить Samsung более 6 миллиардов долларов в качестве дополнительного стимула для поддержки работы в Штатах. Недавно крупнейший на сегодня грант CHIPS получила Intel, привлекши до 8,5 миллиарда долларов на продолжение различных операций в США.
Сопротивление землетрясениям. Выводы для Тайваня
Уже через несколько дней после катастрофы оценки ущерба стали более оптимистичными. Аналитики Citigroup утверждают, что влияние землетрясения на работу TSMC является "управляемым", а аналитики Jefferies Financial Group сказали Bloomberg, что негативные последствия должны быть ограниченными.
"К счастью, строительные нормы были полностью пересмотрены, и катастрофа и вред от нее пока кажутся умеренными даже в эпицентре", – говорят аналитики.
Вероятно, влияние землетрясения было ограниченным благодаря хорошо подготовленному населению и очень строгим строительным нормам,
– прокомментировал для 24 Канала Готье Вассер (Gauthie Vasseur), преподаватель, исполнительный директор Центра бизнес-аналитики Фишера в Калифорнийском университете в Беркли, президент Альянса за инклюзивный искусственный интеллект.
Последствия землетрясения на Тайване / Фото IRIS LI
Источники Вассера на острове не почувствовали существенных изменений в работе из-за землетрясения. Одним из индикаторов эксперт называет фондовый рынок: Nvidia потеряла 3 – 4% стоимости, но быстро восстановилась, что указывает на то, что бизнес вряд ли испытает значительное влияние.
"Но это явное напоминание о том, насколько наше общество зависит от Тайваня в эпоху искусственного интеллекта, и что изменение этой ситуации для получения большей самостоятельности может занять десятилетия", – говорит Вассер.
После землетрясения 1999 года компания TSMC установила на своих предприятиях амортизаторы, которые уменьшают вибрации на 15 – 20%. Кроме того, строительные конструкции всех заводов, построенных после землетрясения в Гаосюне 2016 года, имеют коэффициент сейсмостойкости на 125% выше, чем требует правительство Тайваня.
"Если это произойдет во время праздников или не в обычное рабочее время, весь персонал немедленно возвращается на фабрику менее чем за час", – сказал изданию один из инженеров. После последнего землетрясения рабочие работали сверхурочно во время национального праздника, чтобы как можно скорее восстановить производство. В начале апреля в Тайване начались весенние каникулы и дни уборки могил.
На Тайване подтверждают, что за последние годы остров значительно улучшил устойчивость перед землетрясениями.
"Тайвань продолжает развивать эти технологии, и мы имеем преимущества", – отметил Ву И-мин, профессор наук о Земле Национального университета Тайваня и руководитель группы Национального научно-технического центра по уменьшению катастроф, агентства министерства науки и технологий.
Ву поделился с Bloomberg, что организация разработала более серьезную систему реагирования на катастрофы за последние три – пять лет. Это является критической потребностью из-за уязвимости острова к сейсмической активности.