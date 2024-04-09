В среду, 3 апреля, Тайвань всколыхнуло сильнейшее за последние 25 лет землетрясение. Его магнитуда составила 7,4, а количество раненых достигло 1 000 человек, погибших – по меньшей мере 13.

Кроме жилья, транспортной инфраструктуры и небоскребов, пострадала и основная отрасль островной страны – производство чипов. Тайвань обеспечивает 80 – 90% мирового объема производства микросхем, в частности для искусственного интеллекта. Из-за землетрясения остановилась работа крупнейшего производителя чипов в мире – Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC). Прекратил работать и конкурент TSMC, United Microelectronics Corp., работников которого эвакуировали с предприятий.

Чем грозит миру остановка производства чипов в Тайване, как оно восстанавливается и какие еще есть угрозы и возможности – читайте в материале 24 Канала.

В ожидании большой войны

На протяжении десятилетий главной угрозой Тайваня был его западный сосед – КНР. Материковый Китай не признает самостоятельность острова и планирует вторжение. Согласно предупреждениям ЦРУ, китайский лидер Си Цзиньпин хочет, чтобы его армия была готова вторгнуться на остров к 2027 году.

В обращении 31 декабря 2023 года Си назвал "объединение" разделенных с середины XX века стран "исторической неизбежностью". Пока этому мешает поддержка и позиция США.

Почему Китай и Тайвань враждуют? Тайвань (Китайская республика) – островная страна к востоку от материкового Китая. До 1949 года Китайская республика контролировала весь Китай, но после поражения в Гражданской войне правительство отступило на Тайвань и соседние острова, где образовало фактически "Китай в изгнании" со столицей в Тайбэе.



Материковый Китай считает остров своей неотъемлемой частью и планирует вторжение туда. В то же время Тайвань не является общепризнанным государством, но поддерживает связи со многими странами через свои представительства и является партнером США. Выражение "последнее китайское предупреждение" связывают с ультиматумами Китая к США относительно присутствия возле Тайваня. Однако многочисленные такие предупреждения еще с 1950-х – 1960-х годов не привели к эскалации.

Обратите внимание! Bloomberg Economics оценивает экономические последствия вторжения на Тайвань в около 10% мирового ВВП – это примерно 10 триллионов долларов. Последствия атаки на остров превзойдут удар от агрессии России против Украины, пандемии Covid-19 и мирового финансового кризиса.



Тайвань производит большую часть полупроводников на мировом рынке. На секторы, которые используют чипы, приходится 5,6% общей добавленной стоимости в мире – это почти 6 триллионов долларов. Общая рыночная капитализация 20 крупнейших клиентов гиганта микрочипов TSMC составляет около 7,4 триллиона долларов. Эти суммы дают представление о последствиях, к которым может привести война в Тайваньском проливе.

Почему тайваньские чипы так важны?

Микросхемы, или микрочипы, или просто чипы печатаются на кремниевых дисках специальными литографическими машинами. Чипы являются "мозгами" всей современной техники – от смартфонов и ноутбуков до стиральных машин и автомобилей, от космических ракет до оружия.

Тайвань обеспечивает до 90% мирового производства чипов. С 1950-х страна сделала большой толчок в переходе от аграрной к высокотехнологичной экономике.

Угрозы войны и землетрясений – не первые проблемы с чипами. В 2020 – 2023 годах продолжался глобальный дефицит микросхем, связанный с пандемией Covid. Во время этого кризиса спрос на чипы на 20 – 30% превысил предложение. Дефицит касался более 169 отраслей – автопроизводства, видеокарт, компьютеров, потребительской электроники и тому подобное.

Согласно моделированию Bloomberg Economics, самым большим ударом для мирового производства в случае войны станет отсутствие чипов. Тайвань и мир ожидают такие последствия:

остановятся производства ноутбуков, планшетов и смартфонов;

пострадают заводы, где выпускают автомобили и бытовую технику;

экономика Тайваня будет уничтожена, под удар попадет 40% ВВП острова;

ВВП Китая упадет на 16,7%;

ВВП США упадет на 6,7% из-за зависимости крупных компаний, в частности Apple, от чипов из Тайваня;

мировой ВВП упадет на 10,2%, больше всего пострадают Южная Корея, Япония и другие экономики Восточной Азии.

Однако весной 2024-го сценарии скорректировала природа. На производство чипов повлияла не война, а стихия.

Все не так плохо. Каковы первые последствия

Сразу после землетрясения компания TSMC заявила о планах возобновить производство на предприятиях, пострадавших, в течение ночи.

"Отсутствуют повреждения наших критически важных инструментов, включая все ультрафиолетовые инструменты для литографии", – говорится в заявлении компании вечером 3 апреля, о котором пишет Bloomberg.

На нескольких предприятиях было повреждено небольшое количество инструментов, но компания задействовала все имеющиеся ресурсы для обеспечения полного восстановления.

TSMC осуществила свои планы и за день после землетрясения возобновила работу остановленных предприятий на 80%, сообщает The Korea Times. В то же время некоторым производствам может потребоваться больше времени для восстановления, говорят в компании.



TSMC – один из крупнейших производителей полупроводников в мире / Фото Wikipedia

Самое дорогое оборудование TSMC – литографические машины с ультрафиолетовым излучением – не понесли никакого ущерба. Эти приборы необходимы для создания 5-нанометровых и 3-нанометровых чипов, которые используются для продуктов искусственного интеллекта Nvidia и процессоров iPhone от Apple.

Поскольку TSMC контролирует более 60% мирового рынка создания чипов и обслуживает американские Apple и Nvidia, британские эксперты из Barclays считают необходимой диверсификацию цепей поставок микросхем.

"Мы считаем, что это может привести к сбоям в снабжении технологических цепей. Хотя некоторые компании сообщили об ограниченных убытках, а многие полупроводниковые заводы построены с учетом сильных землетрясений, остановки определенных операций на высокотехнологичных полупроводниковых заводах могут привести к сбоям", – говорится в отчете Бум Ки Сона и Брайана Тана, аналитиков британского инвестиционного банка Barclays, который приводит The Korea Times.

Определенные типы чипов высокого качества требуют бесперебойной работы 24/7 в вакууме в течение недель. Остановка работы в северных промышленных зонах Тайваня может привести к порче высококачественных чипов,

– добавляют аналитики.

В то же время Nvidia после землетрясения заявила, что не ожидает никакого влияния на поставки из-за землетрясения на Тайване, пишет Nikkei Asia.

Толчок для конкурентов

Получателями выгоды от диверсификации могут стать корейские полупроводниковые компании – Samsung Electronics и SK hynix. Они уже приостановили переговоры по ценам на микросхемы с клиентами в ожидании последствий землетрясения – предложение чипов может уменьшиться, что приведет к росту цен. Об этом говорится в материале The Korea Times.

Через два дня после землетрясения The Wall Street Journal сообщила, что Samsung планирует удвоить свои инвестиции в производство чипов в американском Техасе – до 44 миллиардов долларов. В 2021 году южнокорейская компания уже потратила около 20 миллиардов долларов на строительство фабрики в этом штате.

Новые инвестиции предназначены для еще одного производства, упаковочной площадки и научно-исследовательского учреждения. Все это расположится в городе Тейлор, где построена первая площадка Samsung.

Расширение производства Samsung в США на фоне тайваньского землетрясения подчеркнет успех администрации Джо Байдена. Закон CHIPS, подписанный президентом Штатов в августе 2022 года, имеет целью привлечь мировых производителей микросхем в США.

С этой целью Вашингтон планирует выделить Samsung более 6 миллиардов долларов в качестве дополнительного стимула для поддержки работы в Штатах. Недавно крупнейший на сегодня грант CHIPS получила Intel, привлекши до 8,5 миллиарда долларов на продолжение различных операций в США.

Сопротивление землетрясениям. Выводы для Тайваня

Уже через несколько дней после катастрофы оценки ущерба стали более оптимистичными. Аналитики Citigroup утверждают, что влияние землетрясения на работу TSMC является "управляемым", а аналитики Jefferies Financial Group сказали Bloomberg, что негативные последствия должны быть ограниченными.

"К счастью, строительные нормы были полностью пересмотрены, и катастрофа и вред от нее пока кажутся умеренными даже в эпицентре", – говорят аналитики.

Вероятно, влияние землетрясения было ограниченным благодаря хорошо подготовленному населению и очень строгим строительным нормам,

– прокомментировал для 24 Канала Готье Вассер (Gauthie Vasseur), преподаватель, исполнительный директор Центра бизнес-аналитики Фишера в Калифорнийском университете в Беркли, президент Альянса за инклюзивный искусственный интеллект.



Последствия землетрясения на Тайване / Фото IRIS LI

Источники Вассера на острове не почувствовали существенных изменений в работе из-за землетрясения. Одним из индикаторов эксперт называет фондовый рынок: Nvidia потеряла 3 – 4% стоимости, но быстро восстановилась, что указывает на то, что бизнес вряд ли испытает значительное влияние.

"Но это явное напоминание о том, насколько наше общество зависит от Тайваня в эпоху искусственного интеллекта, и что изменение этой ситуации для получения большей самостоятельности может занять десятилетия", – говорит Вассер.

После землетрясения 1999 года компания TSMC установила на своих предприятиях амортизаторы, которые уменьшают вибрации на 15 – 20%. Кроме того, строительные конструкции всех заводов, построенных после землетрясения в Гаосюне 2016 года, имеют коэффициент сейсмостойкости на 125% выше, чем требует правительство Тайваня.

Когда на Тайване фиксируют землетрясение магнитудой более 4 баллов, первым на заводах по производству микросхем должны эвакуировать весь персонал. Далее специалисты дистанционно наблюдают за фабриками на предмет пожаров и токсичных выбросов.



После фиксации безопасных условий рабочие возвращаются в корпуса для проверки оборудования. Это может длиться от нескольких часов до нескольких дней, пишет Nikkei Asia со ссылкой на менеджера одного из поставщиков оборудования.

"Если это произойдет во время праздников или не в обычное рабочее время, весь персонал немедленно возвращается на фабрику менее чем за час", – сказал изданию один из инженеров. После последнего землетрясения рабочие работали сверхурочно во время национального праздника, чтобы как можно скорее восстановить производство. В начале апреля в Тайване начались весенние каникулы и дни уборки могил.

На Тайване подтверждают, что за последние годы остров значительно улучшил устойчивость перед землетрясениями.

"Тайвань продолжает развивать эти технологии, и мы имеем преимущества", – отметил Ву И-мин, профессор наук о Земле Национального университета Тайваня и руководитель группы Национального научно-технического центра по уменьшению катастроф, агентства министерства науки и технологий.

Ву поделился с Bloomberg, что организация разработала более серьезную систему реагирования на катастрофы за последние три – пять лет. Это является критической потребностью из-за уязвимости острова к сейсмической активности.