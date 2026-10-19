Об этом сообщил Национальный институт исследований и разработок в области физики Земли Румынии.

Каковы последствия подземных толчков?

Система Android Earthquake Alerts зафиксировала толчки в 11:52 и предварительно оценила их магнитуду в 4,9 с эпицентром в 13 километрах от города Римнику-Серат. Глубина залегания очага составила около 76,5 километра, а магнитуда – 4,8.

Как отмечают сейсмологи, макросейсмическая интенсивность землетрясения достигла IV балла. При таком уровне колебания ощущаются преимущественно в помещениях: могут дребезжать окна, двери и посуда, а также слегка качаться мебель и люстры. В то же время значительных повреждений или разрушений зданий при такой интенсивности обычно не фиксируется.

Эпицентр землетрясения в Румынии 19 октября / Фото Румынского института исследований физики Земли

Ощутимые толчки докатились и до юга Украины. Как сообщает "Суспильне", колебания ощутили жители Одессы (преимущественно на верхних этажах домов), а также на юге региона – в частности, в городе Измаиле. Информации о разрушениях или пострадавших не поступало.



Карта сейсмической активности / Фото Румынского института исследований физики Земли

Где в Украине недавно фиксировали сейсмическую активность?

Напомним, что несколько дней назад, 15 октября, подземные колебания зафиксировали в Закарпатье. Тогда эпицентр сейсмического явления находился на территории Тячевского района на глубине 8 километров. Расчеты Главного центра специального контроля показали магнитуду 2,1 по шкале Рихтера, что классифицируется как неощутимое землетрясение.