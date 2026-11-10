Раздавались взрывы и тряслись дома: что известно о необычных ночных толчках в Украине

Однако официальных сообщений об этом событии от профильных служб не поступало, да и на портале EMSC представлены неполные данные. Что известно о необычном инциденте с ночными толчками в Украине 10 ноября, 24 Канал расскажет подробнее.

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Что известно о ночных толчках в Украине 10 ноября?

Прежде всего важно отметить, что на момент публикации точная природа внезапных колебаний, которые ощутили жители нескольких регионов Украины ночью 10 ноября, остается невыясненной. Однако синхронность сообщений из удаленных друг от друга Киева, Житомира, Винницы и даже Днепра указывает на то, что явление имело значительный радиус распространения.

Началось все примерно в 00:26 по киевскому времени. Об этом свидетельствует автоматическая система Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), которая сгенерировала карту события на территории Украины. Однако эта страница мониторинга осталась почти пустой – значения магнитуды, точные координаты эпицентра, расстояние и глубина залегания толчка не определены.

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Поскольку официальные структуры пока не предоставили комментариев, суть события однозначно охарактеризовать невозможно. Но стоит отметить, что на мировой карте Геологической службы США (USGS) землетрясения в Украине за последние сутки вообще отсутствуют, а американская система тщательно проверяет телеметрические данные и добавляет в свою базу только подтвержденные природные землетрясения.

В то же время жители нескольких украинских городов отчетливо ощутили реальные подземные вибрации, услышали грохот и увидели, как колеблется мебель в их домах. Также поступали сообщения о том, что перед этим были слышны громкие взрывы.

Вот что писали пользователи из разных городов Украины на портале EMSC / Скриншот с сайта emsc-csem.org

Люди также предполагали, что эта ситуация связана с войной и очередной воздушной атакой российской армии. Впрочем, понятно, что обычная работа ПВО, сбивания или даже попадания беспилотников имеют слишком малую силу, чтобы сейсмографы зафиксировали их как отдельное событие. Поэтому в сети уже появились предположения о детонации большого склада боеприпасов.

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Это действительно могло бы объяснить, почему автоматические алгоритмы международной сейсмической системы не могут рассчитать глубину очага по формулам, разработанным для природных землетрясений. Но на данный момент нет никаких подтверждений такой версии. Поэтому пока ожидаем официальных комментариев или сообщений от компетентных государственных структур.