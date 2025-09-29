Об этом сообщает Главный центр специального контроля, информирует 24 Канал.

Землетрясение зарегистрировали 28 сентября в 21:46 в районе города Стрый, Стрыйского района. Его магнитуда 3,0 по шкале Рихтера.

Само землетрясение произошло на глубине 4 километра

По классификации землетрясений относится к слабоощутимым,

– отметили специалисты.

В среду, 10 сентября, зафиксировали землетрясение в Калушском районе в Ивано-Франковской области. Источник землетрясения находился в Верхнянской территориальной общине на глубине 10 километров. Его магнитуда – 2,7 по шкале Рихтера.

Главным центром специального контроля 29 июля было зарегистрировано землетрясение в районе населенных пунктов Волока и Грушевка Черновицкой области, магнитудой 2,3 (по шкале Рихтера), на глубине 2 километра.