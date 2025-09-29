Укр Рус
29 сентября, 11:07
2

В Украине произошло землетрясение: где именно и насколько сильным оно было

Ирина Марцияш
Основные тезисы
  • В Украине вечером 28 сентября произошло землетрясение магнитудой 3,0.
  • Подземные толчки зафиксировали на Львовщине.

Во Львовской области вечером 28 сентября произошло землетрясение. Подземные толчки зафиксировали в районе города Стрый.

Об этом сообщает Главный центр специального контроля, информирует 24 Канал.

Что известно о землетрясении на Львовщине?

Землетрясение зарегистрировали 28 сентября в 21:46 в районе города Стрый, Стрыйского района. Его магнитуда 3,0 по шкале Рихтера.

Само землетрясение произошло на глубине 4 километра

По классификации землетрясений относится к слабоощутимым, 
– отметили специалисты.

