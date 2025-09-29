В Україні стався землетрус: де саме та наскільки сильним він був
- В Україні ввечері 28 вересня стався землетрус магнітудою 3,0.
- Підземні поштовхи зафіксували на Львівщині.
У Львівській області ввечері 28 вересня стався землетрус. Підземні поштовхи зафіксували в районі міста Стрий.
Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю, інформує 24 Канал.
Що відомо про землетрус на Львівщині?
Землетрус зареєстрували 28 вересня о 21:46 в районі міста Стрий, Стрийського району. Його магнітуда 3,0 за шкалою Ріхтера.
Сам землетрус стався на глибині 4 кілометри
За класифікацією землетрусів відноситься до слабовідчутних,
– зазначили фахівці.
Попередні зафіксовані землетруси в Україні
В середу, 10 вересня, зафіксували землетрус у Калуському районі на Івано-Франківщині. Джерело землетрусу знаходилося у Верхнянській територіальній громаді на глибині 10 кілометрів. Його магнітуда – 2,7 за шкалою Ріхтера.
Головним центром спеціального контролю 29 липня був зареєстрований землетрус в районі населених пунктів Волока та Грушівка Чернівецькій області, магнітудою 2,3 (за шкалою Ріхтера), на глибині 2 кілометри.
Буквально 2 дні перед цим землетрус було зареєстровано і в районі населеного пункту Старі Санжари, Полтавського району, Полтавської області. Магнітуда підземних коливань складала 2,9 за шкалою Ріхтера. Поштовхи фіксували на глибині 7,1 кілометра.