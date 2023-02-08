Через 52 часа после землетрясения: в Турции вытащили из-под завалов 8-летнего ребенка
Источник:Telegraph
Сирию и Турцию 6 февраля потрясли мощные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 балла. Спасатели до сих пор вытаскивают людей из-под завалов.
Одним из них является 8-летний мальчик, которого спасли в турецкой провинции Хатай. Фото ребенка облетели мир.
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Ребенок 52 часа находился под завалами
Сеть 8 февраля всколыхнули фото восьмилетнего мальчика, которого чудом удалось спасти из-под завалов. Он находился там в течение 52 часов.
Ребенок улыбался, когда его освободили спасатели. Мальчик махал рукой прохожим, пока его несли в безопасное место. Когда же он воссоединился со своей матерью, то начал плакать.
Смотрите фото с места происшествия / Фото Burak Kara/Getty Images, PAP\EPA
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Все больше детей спасают
По информации TVN24, появляется все больше и больше новостей о детях, спасенных из-под завалов после землетрясений в Турции и Сирии. В частности, удалось освободить сирийского мальчика, которого нашли спустя 45 часов после обрушения здания.
Трогательное видео маленького сирийца, пьющего воду из крышечки от бутылки, обнародовал мэр Стамбула Экрем Имамоглу. Поисково-спасательные команды спасли ребенка в Антиохии, городе на границе между Турцией и Сирией. Мальчика зовут Мухаммед Ахмед.
Смотрите видео, как спасенный мальчик пьет воду
Также спасатели вытащили годовалого мальчика, который провел 53 часа под завалами 5-этажного дома. Это произошло в турецком курдском городе Шанлыурфа, также известном как Урфа, одном из старейших городов мира и колыбели иудаизма, христианства и ислама.
Мальчик был весь в пыли, однако с ним все было хорошо. После оказания первой помощи ребенка отвезли в больницу.
Кроме того, в провинции Кахраманмараш удалось спасти пятилетнюю девочку. Она провела под завалами 58 часов.
Землетрясения в Турции и Сирии: коротко
- Турцию и Сирию 6 февраля потрясли мощные землетрясения. Число жертв до сих пор постоянно растет.
- В МИД Украины сообщили, что в Турции могли погибнуть два украинца. Однако, к счастью, эта информация не подтвердилась.
- Следует заметить, что после землетрясений люди почувствовали уже почти 300 афтершоков, которые имели меньшую магнитуду
- Стихия оказала непосредственное влияние на 13,5 миллионов жителей Турции. Здания, повредившие первое землетрясение, после второго оказались в состоянии сноса.
- В 10 провинциях на 3 месяца из-за этого введут чрезвычайное положение.