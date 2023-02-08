За 52 години після землетрусу: у Туреччині витягли з-під завалів 8-річну дитину
Джерело:Telegraph
Сирію та Туреччину 6 лютого сколихнули потужні землетруси магнітудою 7,7 та 7,6 бала. Рятувальники досі витягують людей з-під завалів.
Одним з них є 8-річний хлопчик, якого врятували у турецькій провінції Хатай. Фото дитини облетіли світ.
До теми Туреччину і Сирію сколихнули потужні землетруси – знищені будинки, багато жертв: все, що відомо
Дитина 52 години перебувала під завалами
Мережу 8 лютого сколихнуло фото восьмирічного хлопчика, якого дивом вдалося врятувати з-під завалів. Він перебував там протягом 52 годин.
Дитина посміхалася, коли його визволили рятувальники. Хлопчик махав рукою перехожим, поки його несли у безпечне місце. Коли ж він возз'єднався зі своєю матір'ю, то почав плакати.
Дивіться фото з місця події / Фото Burak Kara/Getty Images, PAP\EPA
Варто прочитати Як змінилася Туреччина до та після землетрусу: Maxar опублікував приголомшливі кадри з супутника
Дедалі більше дітей рятують
За інформацією TVN24, з'являється дедалі більше новин про дітей, врятованих з-під завалів після землетрусів у Туреччині та Сирії. Зокрема, вдалося визволити сирійського хлопчика, якого знайшли через 45 годин після обвалу будівлі.
Зворушливе відео маленького сирійця, який п'є воду з кришечки від пляшки, оприлюднив мер Стамбула Екрем Імамоглу. Пошуково-рятувальні команди врятували дитину в Антіохії, місті на кордоні між Туреччиною і Сирією. Хлопчика звуть Мухаммед Ахмед.
Дивіться відео, як врятований хлопчик п'є воду
Також рятувальники витягли однорічного хлопчика, який провів 53 години під завалами 5-поверхового будинку. Це сталося в турецькому курдському місті Шанлиурфа, також відомому як Урфа, одному з найстаріших міст світу і колисці іудаїзму, християнства та ісламу.
Хлопчик був весь у пилюці, однак з ним було все гаразд. Після надання першої допомоги дитину відвезли до лікарні.
Окрім цього, в провінції Кахраманмараш вдалося врятувати п'ятирічну дівчинку. Вона провела під завалами 58 годин.
Землетруси в Туреччині та Сирії: коротко
- Туреччину та Сирію 6 лютого сколихнули потужні землетруси. Кількість жертв досі постійно зростає.
- У МЗС України повідомили, що в Туреччині могли загинути двоє українців. Проте, на щастя, ця інформація не підтвердилася.
- Варто зауважити, що після землетрусів люди відчули вже майже 300 афтершоків, які мали меншу магнітуду.
- Стихія безпосередньо вплинула на 13,5 мільйонів мешканців Туреччини. Будівлі, які пошкодив перший землетрус, після другого опинилися в стані знесення.
- У 10 провінціях на 3 місяці через це запровадять надзвичайний стан.