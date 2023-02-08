За 52 години після землетрусу: у Туреччині витягли з-під завалів 8-річну дитину

Сирію та Туреччину 6 лютого сколихнули потужні землетруси магнітудою 7,7 та 7,6 бала. Рятувальники досі витягують людей з-під завалів.

Одним з них є 8-річний хлопчик, якого врятували у турецькій провінції Хатай. Фото дитини облетіли світ.

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Дитина 52 години перебувала під завалами

Мережу 8 лютого сколихнуло фото восьмирічного хлопчика, якого дивом вдалося врятувати з-під завалів. Він перебував там протягом 52 годин.

Дитина посміхалася, коли його визволили рятувальники. Хлопчик махав рукою перехожим, поки його несли у безпечне місце. Коли ж він возз'єднався зі своєю матір'ю, то почав плакати.

Дивіться фото з місця події / Фото Burak Kara/Getty Images, PAP\EPA

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Дедалі більше дітей рятують

За інформацією TVN24, з'являється дедалі більше новин про дітей, врятованих з-під завалів після землетрусів у Туреччині та Сирії. Зокрема, вдалося визволити сирійського хлопчика, якого знайшли через 45 годин після обвалу будівлі.

Зворушливе відео маленького сирійця, який п'є воду з кришечки від пляшки, оприлюднив мер Стамбула Екрем Імамоглу. Пошуково-рятувальні команди врятували дитину в Антіохії, місті на кордоні між Туреччиною і Сирією. Хлопчика звуть Мухаммед Ахмед.

Дивіться відео, як врятований хлопчик п'є воду

Також рятувальники витягли однорічного хлопчика, який провів 53 години під завалами 5-поверхового будинку. Це сталося в турецькому курдському місті Шанлиурфа, також відомому як Урфа, одному з найстаріших міст світу і колисці іудаїзму, християнства та ісламу.

Хлопчик був весь у пилюці, однак з ним було все гаразд. Після надання першої допомоги дитину відвезли до лікарні.

Окрім цього, в провінції Кахраманмараш вдалося врятувати п'ятирічну дівчинку. Вона провела під завалами 58 годин.

Землетруси в Туреччині та Сирії: коротко