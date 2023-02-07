За інформацією The New York Times, кількість загиблих у Туреччині станом на 23:30 7 лютого перевищила 5 800. Своєю чергою, в Сирії загинули 1 800 людей.

Актуально Туреччину і Сирію сколихнули потужні землетруси – знищені будинки, багато жертв: все, що відомо

Який вигляд має Туреччина після землетрусу

Американська аерокосмічна компанія Maxar на наступний день після потужних землетрусів у Туреччині оприлюднила фото, на яких видно, як стихія змінила країну.

На світлині можна побачити, що землетрус зруйнував чимало будинків – вони буквально перетворилися на купи каміння.

У The New York Times також опублікували фото з турецьких вулиць. Журналісти розповіли, що тисячі рятувальників продовжують розбирати завали, відчайдушно шукаючи тих, хто вижив.

Чим пізніше людей знаходять під завалами, тим гіршими стають їхні шанси на виживання,

– зазначив регіональний директор з надзвичайних ситуацій Всесвітньої організації охорони здоров'я Джеральд Рокеншауб.



Землетрус спричинив значні руйнування / Фото The New York Times

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган відвідає зону землетрусу 8 лютого. Про це він розповів під час телефонної розмови з родиною члена парламенту від керівної Партії справедливості та розвитку Якупа Таса.

Його тіло витягли з-під уламків будівлі в Адиямані разом з тілами близько 20 його родичів. Ердоган висловив свої співчуття близьким загиблого.



Внаслідок землетрусів загинули тисячі людей / Фото The New York Times

Землетруси в Туреччині та Сирії: коротко