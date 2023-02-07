За інформацією The New York Times, кількість загиблих у Туреччині станом на 23:30 7 лютого перевищила 5 800. Своєю чергою, в Сирії загинули 1 800 людей.
Актуально Туреччину і Сирію сколихнули потужні землетруси – знищені будинки, багато жертв: все, що відомо
Який вигляд має Туреччина після землетрусу
Американська аерокосмічна компанія Maxar на наступний день після потужних землетрусів у Туреччині оприлюднила фото, на яких видно, як стихія змінила країну.
На світлині можна побачити, що землетрус зруйнував чимало будинків – вони буквально перетворилися на купи каміння.
У The New York Times також опублікували фото з турецьких вулиць. Журналісти розповіли, що тисячі рятувальників продовжують розбирати завали, відчайдушно шукаючи тих, хто вижив.
Чим пізніше людей знаходять під завалами, тим гіршими стають їхні шанси на виживання,
– зазначив регіональний директор з надзвичайних ситуацій Всесвітньої організації охорони здоров'я Джеральд Рокеншауб.
Землетрус спричинив значні руйнування / Фото The New York Times
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган відвідає зону землетрусу 8 лютого. Про це він розповів під час телефонної розмови з родиною члена парламенту від керівної Партії справедливості та розвитку Якупа Таса.
Його тіло витягли з-під уламків будівлі в Адиямані разом з тілами близько 20 його родичів. Ердоган висловив свої співчуття близьким загиблого.
Внаслідок землетрусів загинули тисячі людей / Фото The New York Times
Землетруси в Туреччині та Сирії: коротко
- Туреччину та Сирію 6 лютого сколихнули потужні землетруси. Кількість жертв постійно зростає.
- У МЗС України повідомили, що в Туреччині могли загинути двоє українців. На щастя, ця інформація не підтвердилася.
- Варто зауважити, що після землетрусів люди відчули вже майже 300 афтершоків, які мали меншу магнітуду.
- Стихія безпосередньо вплинула на 13,5 мільйонів мешканців Туреччини. Будівлі, які пошкодив перший землетрус, після другого опинилися в стані знесення.
- У 10 провінціях на 3 місяці запровадять надзвичайний стан.