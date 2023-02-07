По информации The New York Times, количество погибших в Турции по состоянию на 23:30 7 февраля превысило 5 800. В свою очередь, в Сирии погибли 1 800 человек.
Актуально Турцию и Сирию всколыхнули мощные землетрясения – уничтожены дома, много жертв: все, что известно
Как выглядит Турция после землетрясения
Американская аэрокосмическая компания Maxar на следующий день после мощных землетрясений в Турции обнародовала фото, на которых видно, как стихия сменила страну.
На снимках можно увидеть, что землетрясение разрушило немало домов – они буквально превратились в груды камней.
В The New York Times также опубликовали фото с турецких улиц. Журналисты рассказали, что тысячи спасателей продолжают разбирать завалы, отчаянно ища выживших.
Чем позже людей находят под завалами, тем хуже становятся их шансы на выживание.
– отметил региональный директор по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения Джеральд Рокеншауб.
Землетрясение повлекло за собой значительные разрушения / Фото The New York Times
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит зону землетрясения 8 февраля. Об этом он рассказал во время телефонного разговора с семьей члена парламента от правящей Партии справедливости и развития Якупа Таса.
Его тело извлекли из-под обломков здания в Адиямане вместе с телами около 20 его родственников. Эрдоган выразил свои соболезнования близким погибшего.
В результате землетрясений погибли тысячи человек / Фото The New York Times
Землетрясения в Турции и Сирии: коротко
- Турцию и Сирию 6 февраля потрясли мощные землетрясения. Число жертв постоянно растет.
- В МИД Украины сообщили, что в Турции могли погибнуть два украинца. К счастью, эта информация не подтвердилась.
- Следует заметить, что после землетрясений люди почувствовали уже почти 300 афтершоков, которые имели меньшую магнитуду
- Стихия оказала непосредственное влияние на 13,5 миллионов жителей Турции. Здания, повредившиеся после первого землетрясения, после второго оказались в состоянии сноса.
- В 10 провинциях на 3 месяца введут чрезвычайное положение.