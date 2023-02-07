По информации The New York Times, количество погибших в Турции по состоянию на 23:30 7 февраля превысило 5 800. В свою очередь, в Сирии погибли 1 800 человек.

Актуально Турцию и Сирию всколыхнули мощные землетрясения – уничтожены дома, много жертв: все, что известно

Как выглядит Турция после землетрясения

Американская аэрокосмическая компания Maxar на следующий день после мощных землетрясений в Турции обнародовала фото, на которых видно, как стихия сменила страну.

На снимках можно увидеть, что землетрясение разрушило немало домов – они буквально превратились в груды камней.

В The New York Times также опубликовали фото с турецких улиц. Журналисты рассказали, что тысячи спасателей продолжают разбирать завалы, отчаянно ища выживших.

Чем позже людей находят под завалами, тем хуже становятся их шансы на выживание.

– отметил региональный директор по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения Джеральд Рокеншауб.



Землетрясение повлекло за собой значительные разрушения / Фото The New York Times

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит зону землетрясения 8 февраля. Об этом он рассказал во время телефонного разговора с семьей члена парламента от правящей Партии справедливости и развития Якупа Таса.

Его тело извлекли из-под обломков здания в Адиямане вместе с телами около 20 его родственников. Эрдоган выразил свои соболезнования близким погибшего.



В результате землетрясений погибли тысячи человек / Фото The New York Times

Землетрясения в Турции и Сирии: коротко