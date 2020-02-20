Зеркальная дата 20.02.2020: как загадывать желания и что просить?

Решала рассказать вам небольшие секреты и подсказки о том, как правильно загадывать желания в этот день, и какие из них точно сбудутся!

Все мы ждем важные даты палиндромы. В них есть своя мистика и наполненность энергией. Двойка это "Рог изобилия", который воздает нам по заслугам. Все, что мы можем попросить у Вселенной в этот день исполниться, но только в том случае, если за этим стоит справедливость и колоссальный труд. Все, что требуется для правильного выполнения аффирмации – верить в это до такой степени, как будто вы точно знаете, что загаданное вами будет непременно!

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Помимо важного коридора между вами и Вселенной, которая будет в этот день слышать вас, на небе будет благосклонная констелляция звезд для помощи и решения проблем.

В этот день Луна будет убывающей в знаке Козерога. Козерог это структура и порядок, а на убывающую Луну лучше загадывать все, от чего вы хотите избавиться. Все, что касается беспорядка в жизни: не правильный жизненный график, работа без конкретный задач и выплат заработной платы вовремя, расстояние в отношениях. В целом, желайте избавления от всего, благодаря чему вы не уверены в завтрашнем дне.

20.02.2020 – 27 Лунный день. Он может помочь сфокусировать ваше внимание на том, что ранее заставило сделать ошибку, а последствия этого тянуться сегодня. Если вы в этот день уделите внимание анализу, а затем обратитесь ко Вселенной, чтобы разрешить этот вопрос – ждите чуда! Только обязательно извлеките урок, чтобы не танцевать в страсти на граблях.

На этот день также припадет ретроградный Меркурий в знаке Рыб. Если вы устали от одиночества или от постоянных "не качественных" отношений – самое время пожелать себе партнера, который будет чутким, внимательным и примерным семьянином. Если вы боретесь сами за "место под Солнцем" вашей семьи – загадайте участность во всех вопросах мужчины.

Цифра 2 – благодетель для честного человека. Если вы работаете не покладая рук и чувствуете финансовую несправедливость по отношению к вам – загадывайте желания на материальное процветание.

Всем вдохновения к аффирмации!

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