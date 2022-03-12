Очевидно, що путін сприймає сучасний світоустрій як ворожий, несправедливий, диктаторський та "сатанинський".

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Російський світ

З цього можна зробити висновок, що путін скоріше за все носій ідеології Катехону.

Катехон – богословне і політичне поняття, яке має коріння в християнській есхатології: історичний суб’єкт, як правило держава, що має місію перешкодити кінцевому тріумфу зла та приходу Антихриста.

Концепція стримуючого початку активно розвивалася в російській історіософії, російської еміграції XX століття в монархічних колах російської закордонної церкви і відносилася до знищеної в 1917 році російської монархії. Останнє інтерпретувалося як вказівка, що світ знаходиться в безпосередньому очікуванні приходу Антихриста.

Про катехон часто говорив згаданий вище філософ Олександр Дугін розуміючи під ним росію як Третій Рим, Святу Русь і "геополітичний ковчег".

Крім цього в російській влади сильний вплив "методологів" ( щедровитян). Ключовою ідеєю для них є вплив на суспільство шляхом ігрових та інших практик. Одна з основних та найбільш відомих концепцій методологів є концепція "Російського світу".

Соціолог Ілля Кукулін визначив кредо цієї соціально-політичної групи:

Будь-який масовий рух в сучасному світі є результатом цілеспрямованої діяльності маленької групи людей.

Невелика група політтехнологів може сформувати тренди суспільного розвитку і тому зобов’язана у щільному колі випрацювати стратегію цього розвитку і потім здійснити її за допомогою різного роду соціального програмування.

В картину світогляду путіна варто ще додати "Атомне православ’я". Це одна із версій російської ідеї про те що православ’я та ядерний щит є основою безпеки росії.

Місія росії полягає в тому щоб зберегти святу Русь та підготуватися до Другого Пришестя.

Ядерна зброя сприймається як гарантія проти «передчасного апокаліпсису» і як стримування "сатанократії".

Виходить, що росія володіє «монополією на істину» і має право діяти як забажає виправдовуючи свої дії божественною місією.

Цей дискурс отримав новий імпульс коли при президенстві Дональда Трампа християни-євангелісти оголосили, що США стримують світ від хаосу, що викликало протести російських православних фундаменталістів.

"Что нам терять, если так войны хотят?! Реализуем себя творчески всей страной. Доведем противника до истерии, пока он первый кнопку не нажмет. А там уж – мы не виноваты! Там по факту жертвы с нас все грехи снимутся. Тем более что грехов у нас – бездны", – казав Іван Охлобистів, актор, комік, колишній священник, ядерний пророк.

"Мы как мученики, попадем в рай. А они сдохнут" – божевільний лідер ядерної держави.

З всього вище написаного я роблю висновок, що анти-західна коаліція має довгострокову ціль деконструкцію ліберального однополярного універсального світопорядку. Який сформувався з уламків західної римської імперії, католицизму, просвітництва, які претендують наразі на універсалізм.

Антизахідна коаліція

Саме ці ідеології погрожують внутрішньому соціальному та політичному порядку росії. Адже він базується на неліберальних, неправових, недемократичних початках. А для країн західного світу ліберально-демократичні, західні цінності – універсальні та загальнолюдські, тому рано чи пізно мають розповсюдитися по всьому світу (Френсіс Фукуяма "Кінець історії")

Тому антизахідна-коаліція (Білорусь, Венесуела, та інші бантустани) та путінська еліта, яку можна просто назвати "Ордой", сприймають західну систему як цілком реальну фізичну, геополітичну, економічну, військову, політичну та навіть екзистенційну загрозу.

Саме тому проти нашої країни розгорнуто безпрецедентну для сучасного світу війну, лише за її цивілізаційний вибір в бік просвітницької Європи, а не немитої Росії.

Виходячи із заяв путіна, його політики та дій Кремля, путніська еліта сприймає росію як істинно європейську державу, охоронця «скрєп» - християнства, ієрархічності, порядку, патріотизму, консерватизму та монархізму.

Скоріше за все великий ВВХ вважає, що його місія це благо для русских ( під якими він розуміє всіх східних слов’ян), пост радянських країн і взагалі всього світу. Бо він "помазаник божий", великий цар всієї Русі, захисник Катехону, а падіння Катехону = кінець всьому світу.

Можна визначити геополітичний проект путіна наступним чином: російський, експансійний, преторіанський, реваншиський, мілітаристичний, алармістський, консервативний, цезаристський ультаравторитаризм. Якщо коротко - неофашизм 21-го століття.

Дозволю собі процитувати витримку з відносно свіжої статті одного з тіньових ідеологів російської "ідеї" Владислава Суркова:

"Разрядка внутренней напряженности (которую Лев Гумилев расплывчато называл пассионарностью) через внешнюю экспансию. Римляне делали это. Все империи делают это. На протяжении веков Русское государство с его суровым и малоподвижным политическим интерьером сохранялось исключительно благодаря неустанному стремлению за собственные пределы . Оно давно разучилось, а скорее всего, никогда и не умело выживать другими способами. Для России постоянное расширение не просто одна из идей, а подлинный экзистенциал нашего исторического бытия ".

с его суровым и малоподвижным политическим интерьером . Оно давно разучилось, а скорее всего, никогда и не умело выживать другими способами. Для ". " Имперские технологии эффективны и сегодня , когда империи переименованы в сверхдержавы. Крымский консенсус — яркий пример консолидации общества за счет хаотизации соседней страны. Жалобы Брюсселя и Вашингтона на вмешательство Москвы, невозможность урегулирования значимых конфликтов по всему земному шару без российского участия показывают, что наше государство не утратило имперских инстинктов".

, когда империи переименованы в сверхдержавы. Крымский консенсус — яркий пример консолидации общества за счет хаотизации соседней страны. Жалобы Брюсселя и Вашингтона на вмешательство Москвы, невозможность урегулирования значимых конфликтов по всему земному шару без российского участия показывают, что "А пока что мир наслаждается своей многомногополярностью, парадом постсоветских национализмов и суверенитетов. Но в следующем историческом цикле забытые сегодня глобализация и интернационализация вернутся и накроют это сумеречное Многополярье. И Россия получит свою долю в новом всемирном собирании земель (вернее, пространств), подтвердив свой статус одного из немногих глобализаторов, как бывало в эпохи Третьего Рима или Третьего Интернационала. Россия будет расширяться не потому, что это хорошо, и не потому, что это плохо, а потому что это физика".

Наше уявлення про путінську раціональність виявилось хибним. Стереотипна думка, що для друзів з кооператива "Озеро" головна мета це примножити, зберегти та передати нащадкам накрадені за часи правління призвело до невірного прогнозування їхніх дій.

Олігархату як класу в росії не існує. Всі олігархи це номінальні утримувачі багатств росії: друзі, однокласники, тренери, спаринг-партнери. Вони безпосередньо знаходяться в прямій васальній залежності від центральної фігури. Збереження Путіна – це пряма запорука їх виживання та збереження всіх привілеїв. Тому на замковий переворот сподіватися не варто.

Але не зважаючи на все езотеричне лайно в голові президента росії, на всі бомби, ракети, олігархів та нафту є одна аксіома – яку має зрозуміти не лише кожен українець, але й всі у світі:

Росія – бутафорська країна

По суті на цьому пласті буття, який сприймається як онтологічна реальність, путінської росії просто не існує. Це симулякр, який перманентно транслює сам себе в інфополі і відтворюється оповідачами. Саме тому пропаганда це єдине, що добре працює в росії. Це основа путінізма.

Тому всі обіцянки плішивого карлика лишаються лише на папері, досягнення – фальшивки, козаки – ряжені та з пивними животами, неробочі ЙОТА фони та Bolgen OS, а згодом я впевнений і оспіваний в жартах ЧЕБУРНЕТ. "Зробити для галочки" перетворилося в самоціль, в каргокульт.

Пишна Москва з перекладанням тротуару та дерев’яні туалети в сибірі. Догорі паради на червоній площі та прострочені пайки та промоклі берци у солдатів. Імпортозаміщення на папері по телевізору і наклейки "Зроблена в РФ" на китайській продукції.

Пусте вихваляння тим чого не існує. Лише картинка в телевізорі. Самой росії не існує. Приберіть пропагандиську машину і лишиться вимираюча країна з депресивним населенням, з десятилітньою стагнацією.

Нема і росіян. Останній вимер, немов динозавр в попередньому віці. Вони витратили себе на побудову імперії, експансію та ультра насилля. Росіяни зламалися і окунули себе у "велику російську депресію" з якої вихід лише один – в небуття. Куди вони і відправилися.

Російська культура була демонтована ще більшовиками, радянська ідентичність яка її замінила була викинута на обабіч історії після розвалу СРСР.

Замість цього з’явився божевільний франкенштейн, який отримав нейтральне найменування "росіяни" – мертвонароджений ярлик, масу безвольного, несуб’єктного соціуму.

"Росіяни" – пустий бренд, симулякр, за яким приховано набір колишніх націй та етносів, не скріплений насправді ніякою загальною культурою.

Тому ніякого російського народу немає. Є населення, гниюча маса, перемолота в жаровні історії. Нема і держави. Держава передбачає наявність суверенних інститутів і суб’єктності. В росії немає суб’єкта і нема інститутів, є лише декларативні, імітативні занурені в похмільний сон фікції.

Майже мертвий Жириновський – краща ілюстрація російського парламентаризму, інститутів і демократії. Балом правлять купа нелегітимних бандитів по «поняттям». Вмираючий Левіафан.

Тому росії вже немає. Вона існує лише "постфактум" в запаленій свідомості кремлівських політтехнологів, журналістів та вищого керівництва.

Саме в цьому полягає сенс сакральної фрази "Нема путіна – нема росії". Будь-яке утворення яке прийде на зміну цій росії, росією вже по факту не буде. Після демонтажу імперства та зупинки деградації.

Імперство – матриця існування попереднього російського етносу. Євразійство – Логос росії. Тому без імперства це вже буде не росія. Мертва Візантіська імперія з ордами Zомбі.

Доречі про останніх. Ми стали свідками нечуваного в історії феномену. Населення занурено у віртуальну кому, яка радикально суперечить реальності. Не існує росії, населення та державності, воно є лише «віртуальним». В реальності їх немає, а значить і реальності нема для них. Тому вбиті українці це – фейк, а біологічні лабораторії, неонацисти та бандеровці – реальність.

Реальність для них екзистенційна загроза, яка загрожує самому їхньому існуванню, тому вона й витісняється. Прокинутися – означає перестати бути.

Солодкоголосі Морфеї, які навівають російській масі «золотий сон» - істинні володарі розумів, атланти, божества. Тому в якомусь плані росія передова держава, якій вдалося створити M(Z)етавсесвіт і підгрузити своє населення в інфернальну матрицю.

Реальність стерта, перетворена в нудний атавізм, пережиток минулого. Під ґвалт телевізійних бісів були знищенні основні людські наративи – міжнародне право, цінності, порядки.

Ось чому голова цілої держави читає історичні лекції з віртуальними наслідками та причинами. Адже реальності "здорового глузду" – просто не існує. Є лише верховний ментор який розповідає росіянам кафкіанську казку. Є лише путінський зетавсесвіт, де він Месія, збирач земель русских, вождь нації, який відроджує російську імперію. Все що не вписується в путінський зетавсесвіт відміняється і демонтується. Реальне в нього не вписується – тому й заперечується.

Ось така діалектика путінізму.