Жаль, что участников АТО Верховная Рада лишила права голосовать, — КИУ

Заместитель гендиректора Комитета избирателей Украины Наталья Линник рассказала о том, что депутаты не приняли изменения в законодательство, чтобы дать возможность военным в зоне АТО голосовать на избирательных участках,

Наталья Линник добавила, что военных не так уж и много по сравнению с другими процентными социальными группами.

Милиционеров на выборах 2012 работало 70 тысяч, а сейчас будет работать 60 тысяч, но к этому добавляется, что различные подразделения СБУ, различные судебные подразделения МВД, а также подразделения Министерства обороны Украины и их всего ожидается до 90 тысяч, которые будут охранять избирательные участки, поскольку вопрос безопасности является крайне важным, — сказала Линник.