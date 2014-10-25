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      ПСЕВДОВЫБОРЫ НА ОККУПИРОВАННОМ ДОНБАССЕ УСИК – БЕЛЬЮ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК
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      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ПСЕВДОВЫБОРЫ НА ОККУПИРОВАННОМ ДОНБАССЕ УСИК – БЕЛЬЮ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК

      Жаль, что участников АТО Верховная Рада лишила права голосовать, — КИУ

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      Заместитель гендиректора Комитета избирателей Украины Наталья Линник рассказала о том, что депутаты не приняли изменения в законодательство, чтобы дать возможность военным в зоне АТО голосовать на избирательных участках,

      Наталья Линник добавила, что военных не так уж и много по сравнению с другими процентными социальными группами.

      Милиционеров на выборах 2012 работало 70 тысяч, а сейчас будет работать 60 тысяч, но к этому добавляется, что различные подразделения СБУ, различные судебные подразделения МВД, а также подразделения Министерства обороны Украины и их всего ожидается до 90 тысяч, которые будут охранять избирательные участки, поскольку вопрос безопасности является крайне важным, — сказала Линник.

      Теги: Новости политики Міністерство оборони України СБУ АТО Министерство внутренних дел Выборы в ВР-2014
      Источник: Телеканал новостей "24"
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      Новости за 25 октября 2014
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