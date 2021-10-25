По словам премьер-министра, Финляндия ведет диалог с турецкими официальными лицами. В частности, страна ожидает дополнительной информации от Анкары, прежде чем "делать какие-либо выводы".

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Объявление посла персоной нон грата обычно означает, что ему запрещено оставаться в стране. Дипломатов вызвали в Министерство иностранных дел Турции.

Почему страна высылает послов

Дипломаты из США, Франции, Германии, Нидерландов, Канады, Дании, Швеции, Финляндии, Норвегии и Новой Зеландии выступили с заявлением, в котором призвали решить дело Османа Кавалы. Его судят за якобы причастность к попытке госпереворота.

Реджеп Эрдоган инициировал объявление персонами нон грата 10 послов, которые стали на защиту Османа Кавалы.

Это очень неприятная ситуация. Мы признали важным, чтобы решение Европейского суда по правам человека уважали и выполняли, поэтому призвали освободить этого правозащитника,

– заявила Марин.

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Дело Османа Кавалы: коротко