Жалоб нет: Денисова проверила условия содержания Рябчука в СИЗО

Омбудсмен Людмила Денисова посетила Днепровское учреждение исполнения наказания №4. В этом УИН удерживают стрелка с "Южмаша" – Артемия Рябчука. Нацгвардеец на условия не жалуется.

О результатах мониторингового визита уполномоченный Верховной Рады по правам человека рассказал в соцсетях. Денисова заверила, что условия пребывания Рябчука – на должном уровне.

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Жалоб на жестокое обращение не было, – Денисова

Жалоб на условия содержания и защиту от пыток и жестокого обращения от Артемия не получила,

– написала Денисова.

️Она сообщила, что работники Секретариата Уполномоченного осуществляют повторный мониторинг УИН. Согласно предыдущему визиту, там были обнаружены многочисленные нарушения. Речь идет о нарушении права заключенных на достойные условия содержания.

Ранее появилась информация о самоубийстве Рябчука

Отметим, что 1 февраля в телеграм-каналах появилась информация о самоубийстве Артемия Рябчука. В ГБР эти данные опровергли и сказали, что подозреваемый "сидит и читает книгу".

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Задержание Артемия Рябчука: что известно

Ночью 27 января 20-летний Артемий Рябчук открыл огонь по нацгвардейцам на заводе "Южмаш" в Днепре.

Погибли 4 военных и одна гражданская женщина, еще 5 получили ранения.

Рябчук вместе с оружием покинул территорию "Южмаша".

Уже утром его задержали в Подгородном – недалеко от Днепра. Он сам попросил прохожую позвонить в полицию.

Суд избрал меру пресечения для подозреваемого – содержание под стражей.

Уже в СИЗО Рябчук отказался от предварительных показаний.

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Текст публикации Людмилы Денисовой:

Совершила мониторинговый визит в Днепровское УИН (№ 4) и проверила условия содержания нацгвардейца Артемия Рябчука в СИЗО при учреждении исполнения наказаний.

Убедилась, что условия нахождения нацгвардейца на должном уровне. Жалоб на условия содержания и защиту от пыток и жестокого обращения от Артемия не получила.

Сотрудники Секретариата Уполномоченного осуществляют повторный мониторинг учреждения исполнения наказаний. Ведь по результатам предыдущего визита там были выявлены многочисленные нарушения по обеспечению права заключенных на достойные условия содержания.