"Скарг не має": Денісова перевірила умови утримання Рябчука у СІЗО

Омбудсменка Людмила Денісова навідалась до Дніпровської установи виконання покарання №4. У цій УВП утримують стрільця з "Південмашу" – Артемія Рябчука. Нацгвардієць на умови не скаржиться.

Про результати моніторингового візиту уповноважена Верховної Ради з прав людини розповіла у соцмережах. Денісова запевнила, що умови перебування Рябчука – на належному рівні.

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Скарг на жорстоке поводження не було, – Денісова

Скарг на умови тримання та захист від катування і жорстокого поводження від Артемія не отримала,

– написала Денісова.

️Вона повідомила, що працівники Секретаріату Уповноваженого здійснюють повторний моніторинг УВП. Згідно з попереднім візитом, там були ви явлені численні порушення. Мовиться про порушення права в’язнів на гідні умови тримання.

Раніше з'явилась інформація про начебто самогубство Рябчука

Зазначимо, що 1 лютого у телеграм-каналах з'явилась інформація про начебто самогубство Артемія Рябчука. У ДБР ці дані спростували і сказали, що підозрюваний "сидить та читає книжку".

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Затримання Артемія Рябчука: що відомо

Вночі 27 січня 20-річний Артем Рябчук відкрив вогонь по нацгвардійцях на заводі "Південмаш" у Дніпрі.

Загинули 4 військових та одна цивільна жінка, ще 5 – отримали поранення.

Рябчук разом зі зброєю покинув територію "Південмашу".

Вже вранці його затримали у Підгородньому – що неподалік від Дніпра. Він сам попросив перехожу зателефонувати у поліцію.

Суд обрав запобіжний захід для підозрюваного – тримання під вартою.

Вже у СІЗО Рябчук відмовився від попередніх свідчень.

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Текст публікації Людмили Денісової:

Здійснила моніторинговий візит до Дніпровської УВП (№ 4) та перевірила умови тримання нацгвардійця Артемія Рябчука в СІЗО при установі виконання покарань.

Переконалася, що умови перебування нацгвардійця на належному рівні. Скарг на умови тримання та захист від катування і жорстокого поводження від Артемія не отримала.

Працівники Секретаріату Уповноваженого здійснюють повторний моніторинг установи виконання покарань. Адже за результатами попереднього візиту там були виявлені численні порушення щодо забезпечення права в’язнів на гідні умови тримання.