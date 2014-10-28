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      Жалобы и судебные иски могут замедлить обработку результатов, — Магера

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      Есть факторы, которые могут значительно замедлить процесс обработки всех результатов — это жалобы и судебные иски на окружные комиссии или Центризбирком. Об этом сообщил на брифинге заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Андрей Магера.

      Обработка протоколов продолжается. Ряд комиссий в Донецкой, Днепропетровской, Житомирской, Львовской, Запорожской и Закарпатской областях уже проработали 100% избирательных протоколов. 

      "Аутсайдеры" по количеству представленной информации — Луганская и Одесская области. Как известно, конечный срок для обработки всех результатов выборов по стране — 10 ноября.

      Напомним, сегодня в ЦИК поступят первые протоколы окружных и участковых избирательных комиссий о подсчете голосов на участках. 

      К слову, вчера ночью Центризбирком получил полную информацию об активности избирателей на всех ста девяноста восьми округах. 

      Как известно, Центральная избирательная комиссия ожидает начало поступления протоколов о результатах голосования с мокрыми печатями с 28 октября.

      Теги: Новости политики ЦИК Андрей Магера Выборы в ВР-2014
      Источник: Телеканал новостей "24"
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      Новости за 28 октября 2014
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