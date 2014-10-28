Жалобы и судебные иски могут замедлить обработку результатов, — Магера

Есть факторы, которые могут значительно замедлить процесс обработки всех результатов — это жалобы и судебные иски на окружные комиссии или Центризбирком. Об этом сообщил на брифинге заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Андрей Магера.

Обработка протоколов продолжается. Ряд комиссий в Донецкой, Днепропетровской, Житомирской, Львовской, Запорожской и Закарпатской областях уже проработали 100% избирательных протоколов.

"Аутсайдеры" по количеству представленной информации — Луганская и Одесская области. Как известно, конечный срок для обработки всех результатов выборов по стране — 10 ноября.

Напомним, сегодня в ЦИК поступят первые протоколы окружных и участковых избирательных комиссий о подсчете голосов на участках.



К слову, вчера ночью Центризбирком получил полную информацию об активности избирателей на всех ста девяноста восьми округах.



Как известно, Центральная избирательная комиссия ожидает начало поступления протоколов о результатах голосования с мокрыми печатями с 28 октября.