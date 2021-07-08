Сильная жара до +35

Такие высокие температуры будут фиксировать в восточных регионах. На остальной территории будет немного прохладнее.

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В пятницу (9 июля – 24 канал) дождей у нас не будет, однако, жара усиливается. В течение дня столбики термометров в большинстве областей Украины будут подниматься до + 29...+33 градусов. Далее – выше,

– сообщила Наталья Диденко.

Она отметила, что в выходные, 10 – 11 июля, будет жарко, особенно на Востоке – до +30...+35 градусов.

Какая погода в столице

В Киеве в пятницу, 9 июля, ожидается сухая жаркая погода с температурой воздуха до +30 градусов.

Первый освежающий дождь, который виден на прогностическом киевском горизонте – на Петра и Павла, 12 июля. Но жаркая погода все еще будет продолжаться,

– добавила синоптик.

Обратите внимание! В 2021 году Львов впервые за 75 лет увидел на столбиках термоментів +32 градуса.