На выходных в Украину пришло резкое похолодание. В Карпатах даже выпал первый снег. Впрочем, уже вскоре снова ожидается потепление. Сильная жара этим летом еще будет.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз метеоролога Игоря Кибальчича на Meteoprog.ua.

Смотрите также Киев накроет 30-градусная жара: синоптики назвали точную дату потепления

Когда будет сильная жара в Украине?

Метеоролог писал, что уже во второй половине недели и на выходных в Украину начнет поступать жаркая и сухая воздушная масса из южных регионов Европы и Турции. Самые высокие температурные показатели ожидаются в южной части и на Закарпатье.

Кстати, по прогнозу Кибальчича, самым жарким днем недели станет воскресенье – последний день лета. Так, 31 августа ночью ожидается +15 – +20 градусов, днем на Западе и Севере +26 – +31, на остальной территории даже +32 – +37 градусов.

Что известно о первом снеге в Украине?