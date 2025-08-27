Сильна спека ще буде: коли в Україні пригріє аж до +37
- В Україні знову очікується потепління. Температура повітря відчутно підвищиться.
- Метеоролог навіть прогнозує сильну спеку до +37 градусів.
На вихідних до України прийшло різке похолодання. У Карпатах навіть випав перший сніг. Утім, уже незабаром знову очікується потепління. Сильна спека цього літа ще буде.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз метеоролога Ігоря Кібальчича на Meteoprog.ua.
Коли буде сильна спека в Україні?
Метеоролог писав, що вже у другій половині тижня й на вихідних до України почне надходити спекотна й суха повітряна маса з південних регіонів Європи й Туреччини. Найвищі температурні показники очікуються в південній частині й на Закарпатті.
До речі, за прогнозом Кібальчича, найспекотнішим днем тижня стане неділя – останній день літа. Так, 31 серпня вночі очікується +15 – +20 градусів, удень на Заході й Півночі +26 – +31, на решті території навіть +32 – +37 градусів.
Що відомо про перший сніг в Україні?
Зауважимо, що різке похолодання прийшло до України минулого тижня. Синоптики попереджали про відчутне зниження температури.
Неочікувано на День Незалежності пішов перший сніг. Однак поки що лише у високогір'ї Карпат.
В ексклюзивному коментарі 24 Каналу синоптики пояснили, яка причина такого рідкісного явища наприкінці літа.