На вихідних до України прийшло різке похолодання. У Карпатах навіть випав перший сніг. Утім, уже незабаром знову очікується потепління. Сильна спека цього літа ще буде.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз метеоролога Ігоря Кібальчича на Meteoprog.ua.

Коли буде сильна спека в Україні?

Метеоролог писав, що вже у другій половині тижня й на вихідних до України почне надходити спекотна й суха повітряна маса з південних регіонів Європи й Туреччини. Найвищі температурні показники очікуються в південній частині й на Закарпатті.

До речі, за прогнозом Кібальчича, найспекотнішим днем тижня стане неділя – останній день літа. Так, 31 серпня вночі очікується +15 – +20 градусів, удень на Заході й Півночі +26 – +31, на решті території навіть +32 – +37 градусів.

Що відомо про перший сніг в Україні?