Температура воздуха достигла +35 градусов тепла. Об этом сообщила синоптик областного гидрометцентра Елена Гринюк.

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Каждый день фиксируется максимальная и минимальная температура по всем точкам Винницкой области и всего мира. Сравниваются данные с теми, которые были до этого. Вот в настоящее время у нас была такая температура в 1946 году,

– отметила синоптик.

В областном гидрометцентре прогнозируют, что завтра также будет превышение нормы. Отмечают, что жара пришла с юго-востока.

"Воздушная масса очень горячая, поэтому так жарко. Сегодня и завтра температура будет до 37 градусов", – добавили в центре.

Как долго продержится жара

С 22 августа в Виннице жара будет спадать, следующие 2 дня будут прохладные. При этом, по словам Елены Гринюк, снижение температуры будет несущественным.

"Но это будет не 37, а 30 градусов. И это будет только на 2 дня, а потом снова будет потепление до 35 градусов. Продержится это все до конца августа", – объяснила синоптик.

Заметьте. На фоне высоких температурных показателей Укрэнерго вернуло графики почасовых отключений электроэнергии. Какими будут отключения завтра, мы писали здесь.