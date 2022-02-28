Также он рассказал, какая система сигналов есть у оккупантов – чтобы местные ориентировались. И предостерег, чтобы ждали "гостей".
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Глава Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким рассказал о том, какие сигналы используют оккупанты:
- Белая ракета – приготовиться к выходу.
- Две белые ракеты – старт.
- Желтая – преграда.
- Красная – стоп, разворот домой.
Две белые уже были. То есть, они к нам выехали со стороны Херсона. Так что... Ждем "гостей",
– предупредил глава ОГА.
Держим строй!
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