Предпраздничное настроение украинцев основательно подпорчено разнообразными мрачными ожиданиями. Рекордные цены на газ и критически низкие запасы угля на отечественных ТЭС; распространение нового штамма коронавируса и его неизбежный приход в Украину; сосредоточение российских войск на границе и наглые ультиматумы Путина – все это грозит испортить нам жизнь уже в самом начале нового 2022 года.

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Всему перечисленному мы можем противопоставить только надежду на лучшее

Но, пожалуй, в этот раз предновогодние надежды и неумолимая логика особенно сильно разошлись друг с другом. Нам хочется надеяться, что в ближайшие месяцы Украине повезет, и страна перезимует более или менее нормально. Без затяжных и суровых морозов, без остановки теплогенерирующих предприятий, без веерных отключений электроэнергии и прочих радостей в духе 1990-х.

Но логика подсказывает, что уповать на украинское везение и убеждать себя, что "якось воно буде", – не самая эффективная стратегия энергетической безопасности в XXI веке. А ничего другого наши власть имущие предложить не могут. К сожалению, страна встретила нынешнюю зиму неподготовленной, и риск чрезвычайных ситуаций действительно высок.

Если не на общенациональном, то как минимум на региональном уровне. Нам хочется надеяться, что Украина достаточно натерпелась от пандемии коронавируса в уходящем году, и чего-то похожего на весну или осень 2021-го больше не будет. Тем паче что мировые СМИ сообщают о более мягком характере нового штамма "Омикрон". Но логика подсказывает, что скорость распространения вируса имеет не меньшее значение, чем тяжесть протекания болезни.

В этом смысле "Омикрон" – непревзойденный чемпион. И даже если он чреват меньшим процентом госпитализаций, то взрывного роста заболеваемости может оказаться достаточно для перегрузки медицинской системы. Вероятность того, что в 2022 году мы вновь увидим переполненные больницы и погоню за кислородными концентраторами, довольно велика.

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Вероятность вторжения России

Нам хочется надеяться, что Россия не готова к новому вторжению в Украину в 2022-м, что издержки большой войны неприемлемы для Кремля, и что Путин просто блефует – прощупывает и шантажирует коллективный Запад. Но логика подсказывает, что блефовать вечно у Москвы не получится. Если постоянные угрозы не реализовываются, то рано или поздно они перестают восприниматься всерьез.

Если путинское бряцанье оружием не перерастет во что-то большее, то со временем к нему привыкнут и не будут обращать на него внимание – как на легендарного пастушка, регулярно кричавшего "Волки! Волки!" А потому высока вероятность, что в случае неуступчивости Запада российское руководство все-таки попытается подкрепить свой шантаж какими-то агрессивными действиями.

Это не обязательно будет полномасштабное вторжение, о котором пишут западные таблоиды. Это могут быть ограниченные вооруженные акции против Украины. Это может быть энергетическая война с перекрытием подачи газа. Вариантов у Кремля много – плохих и разных. А украинцам остается запасаться выдержкой и встретить 2022 год, готовясь к худшему.

В конце концов, перебдеть лучше, чем недобдеть. И убедиться в том, что наши опасения не сбылись, будет гораздо приятнее, чем оказаться застигнутыми врасплох.

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