Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на издание Tazabek.

Интересно Неутешительные новости для Путина: почему Китай будет перевозить грузы в обход России

Как идет строительство железной дороги из Китая в обход России

Во время церемонии по началу строительства железной дороги 27 декабря президент Кыргызстана Садыр Жапаров подчеркнул, что этот проект станет стратегическим объектом, который установит жизненно важную связь между Западом и Востоком.

Новый железнодорожный коридор Китай – Кыргызстан – Узбекистан станет ветвью южного моста Евразийского континента и откроет доступ к рынкам Западной Азии и Ближнего Востока. Этот маршрут позволит доставлять грузы из Китая в Кыргызстан и Центральную Азию, а оттуда – в Турцию и далее в Евросоюз,

– подчеркнул кыргызский глава.

Жапаров также подчеркнул, что железнодорожный проект усилит региональные связи и диверсифицирует транспортные маршруты, что в конечном итоге повысит конкурентоспособность региона как транзитного узла.

В чем особенность новой азиатской железной дороги

Новый железнодорожный проект должен соединить Кашгар в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая с Андижаном в Узбекистане, проходя через населенные пункты Торугарт, Макмал и Джалал-Абад в Кыргызстане.



Где будет проходить железная дорога Китай – Кыргызстан – Узбекистан / Фото "Радио Свободы"

Будущие планы включают продолжение магистрали для соединения с другими странами Центральной Азии. Оттуда грузы будут перевозить к Каспийскому морю и далее в Турцию и Европу.

Общая стоимость проекта составляет 4,7 миллиарда долларов США. Инвестиционное соглашение подписали 20 декабря в Бишкеке между правительством Кыргызстана и железнодорожной компанией "Китай – Кыргызстан – Узбекистан". Согласно условиям соглашения, Китай будет иметь 51% акций в проекте, тогда как Кыргызстан и Узбекистан будут иметь по 24,5% акций.

Прогнозируется, что железная дорога сможет обрабатывать объем перевозок в 15 миллионов тонн в год, что значительно улучшит логистику в регионе. Ожидается, что новая магистраль сократит время доставки товаров из Китая в Европу на семь дней, что будет способствовать повышению эффективности торговых маршрутов.