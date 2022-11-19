Залужный избрал тактику, изменившую ход войны
Издание отмечает, что благодаря неординарной тактике боевых действий, избранной генералом Залужным, ВСУ удалось изменить ход полномасштабной российско-украинской войны в свою пользу.
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Тактика Вооруженных сил Украины под командованием Залужного заключалась в том, чтобы перерезать логистические пути российской армии с помощью высокоточной западной артиллерии и при этом избежать больших потерь среди украинских военных.
– говорится в статье.
Благодаря таким действиям российским оккупантам пришлось бежать из Херсона и всего правого берега области.
Журналисты отметили, что за успехами Украины на поле боя после полномасштабного вторжения России в феврале стоит человек, которого украинцы называют "железным генералом".
Конкретные примеры, как действует Залужный:
"Умение Залужного адаптироваться под поле боя, которое быстро меняется, было продемонстрировано в Харьковской области", – отметили в статье.
В то же время в Херсонской области была применена тактика медленного истощения врага.
Это здорово, когда ты знаешь врага, как он действует, и с помощью иностранных партнеров можешь поразить его в слабые места. Именно так действует главнокомандующий Залужный,
– рассказал в комментарии изданию Виталий Маркив, офицер Нацгвардии Украины, принимавший участие в контрнаступлении в Харьковской области.
Бывший министр обороны Украины и действующий советник правительства по вопросам безопасности Андрей Загороднюк объяснил успешную стратегию Залужного его умением делегировать полномочия, поощрять инициативу среди военнослужащих и получать обратную связь, необходимую для реагирования на возможности, возникающие на фронте.
Залужный не будет договариваться с врагом
Также в статье говорится, что ВСУ не будут прекращать контрнаступление с приходом зимы. Они цитируют главу Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли, который предположил, что Украина может использовать зиму для урегулирования отношений с Россией.
Однако Валерий Залужный публично отметил, что единственным условием для переговоров может быть вывод всех российских войск из Украины.
Американский военный чиновник, имя которого не указывается в статье, высоко оценил способность Залужного быстро реагировать на движения и неудачи армии России. В качестве примера он вспомнил оборону Киева в первые дни полномасштабной войны, когда российские войска растянули свои линии поставки и погрязли, после чего были разбиты украинскими защитниками.
Тогда же, во время битвы за Киев, решение Залужного рассредоточить украинскую противовоздушную оборону было решающим: это не позволило россиянам получить полное преимущество в воздухе.
Залужный – представитель нового поколения офицеров
В издании отметили, что Залужный боролся с российской агрессией с 2014 года, когда они оккупировали Крым и развязали войну на Донбассе. Именно эти события были перегруппированы и укреплены украинской армией.
Генерал Михаил Забродский вспомнил, как однажды Залужный перекинул артиллерию по "почти непроходимой местности", чтобы взорвать оружейный склад врага, и это сработало.
Загороднюк назвал Залужного представителем нового украинского поколения офицеров.
Он не соблюдает формализм и одевается скромно. Говорит ясно и очень прямолинейно. В нем нет ауры исключительности,
– рассказал он.
Financial Times отмечает, что главнокомандующий ВСУ не выставляет успехи на поле боя как свою собственную заслугу, не забывает в своих соцсетях благодарить сослуживцев, рядовых военных и гражданских.
Ранее издание Time посвятило обложку и статью главнокомандующему Вооруженными силами Украины Валерию Залужному, где отмечалось, что генерал готовится к долгой борьбе.
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