24 февраля на Софийской Площади в Киеве жена и дети воина получили орден "Золотая Звезда", ведь Сергею Сове присвоили звание Героя Украины посмертно. Еще осенью его сын написал письмо Владимиру Зеленскому с просьбой сделать это и отметил, что будет иметь честь лично получить от него отцовскую награду.

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Президенту подарили браслет

Жена погибшего воина Оксана рассказала, что во время вручения награды Владимир Зеленский выразил семье свои соболезнования из-за этой большой потери. Дочь Сергея Элина подарила президенту браслет с украинской символикой – такой был у ее отца.

Он (президент – 24 Канал) нам посочувствовал, это для нас очень важна эта поддержка, важно понимать, что наши тяжелые потери происходят не зря. Элина президенту даже подарила браслет с украинской символикой,

– говорит Оксана.

После награждения в Киеве семья вернулась в Никополь – город, который россияне обстреливают каждый день с противоположного берега Днепра. Несмотря на обстрелы, они не планируют покидать свой дом, ведь уверены, что их оберегает папа.

Тело Сергея Совы обнаружили в Изюме

Осенью прошлого года после деоккупации Изюма были обнаружены сотни безымянных могил, в одной из которых обнаружили тело мужчины с сине-желтым браслетом. Впоследствии стало известно, что это рука 36-летнего Сергея Совы – воина, защищавшего Украину еще с 2014 года. Этот браслет еще тогда ему подарили дети, и он никогда с ним не расставался.

Из-за длительных следственных действий семья долго ждала возвращения тела отца, поэтому 15-летний Марат, сын Героя, написал письмо Владимиру Зеленскому с просьбой посодействовать скорейшей выдаче тела для захоронения и попросил награду для отца. Сейчас парень, несмотря на свой юный возраст, хочет защищать свою страну так, как это делал его отец. Жена воина готова свидетельствовать в международных судах против россиян.

Последний раз за связь Сергей выходил 19 апреля 2022 года. Тогда он сказал жене, что ситуация тяжелая, но он не отдаст ни одного метра родной земле оккупантам.