Супруга лидера Северной Кореи Ким Чен Ына появилась на людях впервые за более года. Соль Чжу вместе с мужем 16 февраля посетили концерт в честь Дня Звезды.

В последний раз первую леди КНДР видели в Пхеньяне в январе 2020 года. Тогда она посмотрела новогодний концерт, который состоялся в театре "Самджион".

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Первая леди Северной Кореи впервые за год появилась на публике

Как сообщило Корейское центральное информационное агентство (ЦТАК – 24 канал), пара посетила художественный театр "Мансуде" в Пхеньяне. Там состоялось традиционное ежегодно празднование Дня Звезды.

Этот праздник посвящен дню рождения второго лидера КНДР, покойного отца Ким Чен Ына – Ким Чен Ира.

На фотографиях, опубликованных в государственных СМИ заметно, что сотни зрителей находятся в зале без масок, а также не соблюдают дистанцию.

Ким Чен Ын и Соль Чжу / Фото ЦТАК

После праздничных торжеств супруги посетили Дворец Солнца, в котором находятся забальзамированные тела Ким Чен Ира и основателя Северной Кореи – Ким Ир Сена.

В СМИ распространялось немало слухов относительно причин исчезновения жены Ким Чен Ына. В частности, говорилось о том, что Соль Чжу беременна или серьезно больна.

В то же время Yonhap со ссылкой на комментарий Национальной разведки сообщило, что первая леди КНДР не появлялась на публике на фоне распространения COVID-19 в Украине. Поэтому это время она проводила вместе со своими детьми.