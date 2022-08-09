Страшно ходить под бомбами, – жена защитника Мариуполя об эвакуации и новой жизни во Львове

Вражеская армия фактически полностью разрушила украинский Мариуполь. Люди, которые смогли оттуда вырваться, постепенно начинают новую жизнь в других уголках страны. Среди них – и Оксана Дубик. После переезда во Львов она начала новое дело – открыла цветочный магазин. Женщина влюблена в Львов, но хочет вернуться в родной город. Вместе с мужем-защитником "Азовстали", которого ждет из российского плена.

СВОИ. Истории тех, кто уехал, чтобы вернуться

До полномасштабного российского вторжения Оксана с мужем и отцом жили в Мариуполе. Их семья разбросана по всей Украине: дочь с мужем и детьми живут в Киеве, а сын со своей семьей – во Львове. Женщина долгое время работала строителем – это дело тепло называет "своим". Впрочем, сейчас кардинально сменила сферу и занимается цветочным бизнесом. Вместе со знакомыми переселенками, также из Мариуполя, она открыла свой магазин в городе, который стал для нее вторым домом. Сейчас с отцом живет в модульном городке.

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История этой женщины – невероятно трогательная. После месяца беспощадных обстрелов ей и старику отцу удалось покинуть Мариуполь. Муж Оксаны ранее взял у нее обещание: мол, если придется бежать, пусть едет именно во Львов. Сейчас ее любимый находится в плену. Впервые оружие в руки он взял еще в 2014 году, когда началась российская агрессия. В конце февраля снова без колебаний пошел защищать Украину и свой родной город.

Разговор с Оксаной Дубик в видеоформате: смотрите видео

"Поняла, что родные живы, и уехала на работу"

Как вас застало 24 февраля? Помните, что делали в тот день?

Я помню почти каждый день. Возможно, не помню даты, но последовательность помню почти всю. Утром 24 февраля я проснулась очень рано, как всегда. Ведь на 7:00 должна была быть на работе ( последним проектом, который Оксана с командой реализовывали перед полномасштабной войной, был ремонт психоневрологической больницы на Левом берегу Мариуполя, там ее фактически и застало российское нападение – 24 канал ).



В Мариуполе команда Оксаны работала над масштабными проектами / Фото, предоставленное 24 каналу

Позавтракала, приготовила своим завтрак и уехала. Возле "Азовстали" из троллейбуса вышли люди, дальше на Левый берег к "Радуге" он ехал почти пустой. В салоне осталось еще несколько женщин. И вот одна из них отвечает на звонок, смотрит на меня и говорит: "Все, конец. Бомбят Киев".

Я принялась звонить дочке, она не отвечала. Тогда – сыну, рассказавшему, что они с семьей спустились в подвал. Я поняла, что живы, и поехала на работу, потому что у меня там люди. Я ведь понимала, что все пришли работать.

А дальше события уже развивались очень быстро. Начали бомбить Восточный. Это было довольно далеко, но было ощущение, что уже в больницу падало. Я собрала своих людей, отпустила их домой. Мы закрыли все склады, кабинеты. Забрала ноутбук и уехала домой. Еще зашла в магазин, потому что понимала, что нужно что-то купить "на потом". Отлично, что таки зашла. Еще было там что-то, так я скупилась немного. Все, что тогда купила, отдала мужу с собой.

"С мужем последний раз общались 28 февраля. Он в плену, жив"

Расскажите, пожалуйста, побольше о своем муже.

Во время разговора мы несколько раз вспоминаем о муже Оксане. Каждый раз видим у нее в глазах слезы, но она мужественно держится и надеется на скорейшее возвращение любимого.

Его зовут Игорь. Он очень светлый, добрый и мужественный человек. И всегда таким был. Мне больно, потому что его сейчас нет рядом. Но это ведь не только моего мужа. Многие защищают страну и мы очень им за это благодарны.

В 2014 году, когда началась российская агрессия, он отправился защищать страну. Был тогда в Широкино (Мариупольский район, Донецкая область – 24 канал) . А 24 февраля 2022 года Игорь пошел в военкомат, через 2 дня ему дали оружие и он пошел защищать Мариуполь.

Уже после того, как он ушел воевать, вам удавалось с ним пообщаться?

Да, дважды общались. В последний раз нам удалось поговорить 28 февраля.



Оксане больно говорить о любимом, но она верит в его скорое возвращение / Фото 24 канала

Знаете, что с вашим мужем сейчас?

Он в плену. Знаю, что жив. Знаю, что он есть (об этом Оксане рассказали другие защитники Мариуполя, которых сейчас удалось вернуть домой в рамках обмена – 24 канал). В тот момент он был в Еленовке. После теракта, вероятно, ни один из нас не знает, где сейчас ребята. Но я уверена, что он жив. Буду надеяться, что его хоть немного подлечили, потому что был ранен.

Надеюсь на скорый обмен. Как каждый украинец хочу, чтобы всех наших ребят обменяли. Независимо от того, где они воевали, все должны быть дома. Думаю, многие из них снова пойдут защищать страну.

Утром, 28 июля, россияне заявили о погибших украинских пленных, которые находились в колонии в оккупированном поселке Еленовка. Именно там удерживали защитников, которые вышли с "Азовстали". Враг цинично пытался обвинить в трагедии ВСУ, но любые заявления россиян сразу же разбиваются о факты. На то, что чудовищный теракт был спланирован оккупантами заранее, указывает ряд фактов. Об обстоятельствах убийства военных впоследствии рассказали и в украинской разведке.

Оксана Дубик узнала о трагедии в Еленовке уже утром, 29 июля. В неофициальных списках, которые обнародовала российская сторона, ее мужа нет. "Но от того не меньше болит. Потому что каждый из них уже стал для нас родным, и мы ждем каждого живым и здоровым", – пояснила 24 канала женщина.

А кем ваш муж был в гражданской жизни? Чем занимался до полномасштабного вторжения?

Он инженер-электрик. Но так случилось, что в 1990-е годы, когда была какая-то нестабильность, мы открыли с ним мастерскую по производству дверей, окон и мебели из дерева. Тогда я пошла работать в компанию, а он тем начал заниматься. Сначала у нас были наняты рабочие, а после 2014 он уже сам работал, но еще с одним парнем. И еще было 40 ульев, занимался пчеловодством. Работал уже на семью, на себя.

"Ты боишься ходить под бомбами, потому что хочется жить"

Расскажите об этих первых днях в Мариуполе. Сколько времени вы там провели после 24 февраля? Как все было?

Мы с отцом вышли из Мариуполя 21 марта. Как там было? Ужасно. Но знаете, не так даже за себя, потому что ты можешь спрятаться. У нас дом частный, недалеко от "Азовстали", завод оттуда все время хорошо виден. И ты понимаешь, что там твои родные, эти бомбы падают все время, горит что-то все время. А ты смотришь и не можешь ничем помочь. Наверное, из-за этого и было страшно.



Семья Оксаны жила в Мариуполе недалеко от "Азовстали" / Скриншот с видео

Страшно и потому, что не было связи. И ты жив, есть еда, есть вода, что бы там ни говорили. Потому что у нас улица Малофонтанная, там бьют такие роднички из-под горы. Поэтому к нам сходились брать воду люди из половины города. От них мы и узнавали новости. Или от приезжавших туда военных. А связи ведь не было.

И ты понимаешь, что родные и знакомые, которые вне Мариуполя, не знают, что с тобой. И ты не можешь даже сказать, что все более или менее хорошо, что ты жив, что не голодаешь.

У нас частный дом, муж заготовил дрова, потому что камин есть. Мы иногда с отцом топили, было более-менее тепло днем. А вот ночевали у соседей, потому что у них был наверху амбар бетонный. Мы там прятались с 18:00 до 6:00, три семьи. А к утру уже шли домой.

"Страшно было, когда разбомбили Драмтеатр"

А еще было страшно, когда приходили и говорили, что бомба попала куда-нибудь, где людей в хранилище много. И ты понимаешь, что не знаешь, выжил там кто-нибудь или нет. Но не можешь даже пойти помочь, потому что боишься выйти из той территории, и не уверен, что вообще дойдешь. Страх есть. И люди, которые помогали откапывать кого-нибудь, они тоже герои. Я не из трусливых, но страх все равно как-то сковывает. Ты боишься проходить, где падают бомбы, потому что жить хочется. И не хочется погибнуть просто глупо. Если ты погибаешь, защищая страну, это одно. А если от их бомбы, на своей территории… Страшно было, когда сказали, что разбомбили Драмтеатр.

Когда Оксана вспоминает о Драмтеатре, в ее глазах – снова слезы. Напомним, 16 марта вражеские войска сбросили на него мощную бомбу. В тот момент там скрывались сотни местных жителей. Оккупанты пытаются скрыть свои преступления – в апреле они разбирали завалы и вывозили оттуда тела погибших. До сих пор неизвестно, скольким из них удалось спастись, а скольким – нет. Само же здание – серьезно повреждено.

Оккупанты устроили "экскурсию" в уничтоженном Драмтеатре: смотрите видео

Мы знали, сколько людей там прятались. Я видела то количество людей, которое там было. Когда объявили об эвакуационных автобусах, нам об этом люди рассказали, которые приезжали за водой. Мы с отцом тоже пошли посмотреть. Туда, в Драмтеатр. От нас это где-то в километрах 2. Там было такое нашествие людей, которые хотели уехать. А потом им просто сказали расходиться. Мол, эвакуации не будет, потому что по дороге обстреляли авто.

И я видела, сколько людей осталось. Дети, старики. А бомбы были такие большие, такие сильные. Такой был гул… Оно ведь недалеко, все было слышно.

Много самолетов летали, в какой-то день мы насчитали 16. У них было 4 бомбы, всегда сбрасывали 2 на город, а 2 на "Азовсталь", на ребят. Кроме того, с моря нас бомбили, и "Градами" из Восточного.

"Оккупанты на блокпостах были пьяны, наколоты, забирали все деньги"

Все эти истории из Мариуполя – они очень особенные, непохожие друг на друга. Расскажите, как вы выбирались оттуда?

В тот день, 21 марта, в дом, в котором мы с отцом прятались, попала ракета. Он загорелся, мы потушили. Пошли домой и уже в 8:00 начали обстреливать весь наш район ракетами, так плотно накрывали. Мы были уверены, что попадет и в нас. Но удалось выжить. Потому мы просто выбежали из дома. Было холодно, а мы всегда ходили одетые. Поэтому в чем были – так и побежали, только документы взяли с собой. Когда вышли за пределы района, было тише.

Искали машину, чтобы уехать. Но все либо были заполнены, либо никто не уезжал. И ты же их не уговоришь – уперлись и говорили, что остаются. Ничего с такими людьми не поделаешь. И мы пошли пешком, по набережной, с людьми.

Людей было много. Мы дошли почти до первого российского блокпоста, и перед ним нас мальчик подобрал на машине. И так за 1,5 суток довез нас в Запорожье. К концу 22 марта мы уже были там.

Какой был этот путь? Сколько было блокпостов? Что проверяли российские оккупанты?

Нас с отцом проверили дважды. На первом блокпосту был только поверхностный осмотр. Дальше пропустили, выстроили все машины в 3 ряда. И остановили, не пропускали дальше. Тогда дважды обстреляли колонну. Я не уверена, были ли раненые. Когда тебя накрывают какими-то бомбами, "Градами", ты просто прячешься. Там есть дорога и такой овраг к полю. Вот там и прятались. А потом нас быстро начали пропускать. Я так понимаю, это всё было показательно. Либо чтоб мы это запомнили, либо… не знаю, зачем.



Оксане удалось выехать из Мариуполя в конце марта / Фото 24 канала

Уже на втором блокпосту нас проверяли очень "досконально". Нам с отцом проверили рюкзаки, документы. А вот ребят раздели до трусов. Смотрели, есть ли тату, проверяли телефоны. Ребят с нами было двое – Денис и Коля. У одного из них, я так понимаю, были удалены фото, поэтому его хотели задержать. На первом блокпосту я "выпросила" его – сказала, что мне плохо после выстрела, что у меня сердце больное. И нас отпустили. Мы проехали с Денисом 12 блокпостов, но Колю забрали возле Бердянска. И там я уже не смогла его забрать.

Они были пьяны, "наколоты", забрали все деньги у ребят. Знаю, что Колю отпустили, потому что в Запорожье уже сказала нашим военным об этом, и следила дальше за этой историей.

"Во Львов мы были готовы ехать даже стоя"

Расскажите, что вы сделали в Запорожье? Как решили приехать во Львов?

Первое, что я сделала это наплакалась. Потому что ты находишься в Мариуполе, и это как комок. Ты в стрессовой ситуации. У меня какие-то болезни, но у меня ничего там не болело. Ты об этом не думаешь, тебе нужно или что-то сварить, или как-то выжить между этими бомбами, или принести воды. Такие бытовые вещи. А там (в Запорожье – 24 канал) я обняла девочку-психолога и выплакалась немного. Там нас накормили.

Мы с отцом решили переночевать, потому что, пожалуй, в тот же день я бы не могла сесть в поезд. А уже на следующий день нас повезли во Львов. В купе было 10 человек, но мы не испытывали никакого дискомфорта. Нас было по 2 – 3 на полке, но знали, что мы на своей территории. Раньше тоже была наша территория, но там было страшно. А тут мы знали, что едем во Львов и готовы были стоя ехать.

"Ты готов вернуться туда, чтобы стать щитом"

Что вы делали, когда приехали во Львов?

Нас встретил сын. Он живет здесь с 2015 года. Учился в Харькове, но купили здесь с невесткой квартиру, у них 2 детишек. Переехали сюда жить и работать. Обнялась с ним и знаете, поняла, что это такая родная душа твоя, родной детеныш. Я очень хотела, чтобы и второй ребенок был рядом (дочь – 24 канал) . И она приехала во Львов, чтобы обнять маму. У нее тоже 2 детишек, в Киеве. Светланка приехала сюда, побыла со мной и поехала обратно.

Знаете, как к родным приедешь, ты понимаешь, что тебе хорошо, что ты в безопасности. Но сидишь все время в телефоне, у тебя нет сна. Наверное, у каждого так. Мы почти не спали, лекарства даже не помогали. Ведь сидишь в телефоне и ищешь, кто выжил, кто вышел.

Звонишь постоянно, думаешь, а вдруг тебе кто-нибудь ответит – или подруга, или знакомые с работы, или подчиненные. Мы все время искали людей. В течение 3 недель я почти все время находилась в телефоне, в новостях.

Мы ждали хоть что-то о муже. Ты понимаешь, что делается на "Азовстале". Понимаешь, что помочь не можешь. Звонишь всюду: военным, в министерство, пишешь президенту. Понимаю, что они делали все, что от них зависит, но думаешь, что что-то не доделано. У тебя есть надежда, что ты этим чем-нибудь поможешь. Это, пожалуй, каждая женщина хочет как-то повлиять на что-нибудь. Хотя понимает, что повлиять на это невозможно. Ты готов ехать туда. Снова вернуться, чтобы стать щитом.

В конце июня Украине удалось совершить наибольший обмен пленными с момента полномасштабного вторжения россии. Тогда домой вернулись 95 защитников "Азовстали". В украинской разведке рассказали, что среди них тяжело раненые бойцы. Работа над возвращением других защитников Мариуполя продолжается – оккупанты удерживают еще более 2 тысяч бойцов.

"Мы не считали деньги, а просто начали вкладывать в новое дело"

Как у вас возникла мысль заниматься цветами? Это очень хорошо, и для Львова это фактически "святая вещь".

Впервые я приехала во Львов, когда вышла замуж. Муж привез меня сюда на третий день после свадьбы – как в свадебное путешествие, к родственникам. Показал город, мне очень понравилось. Я на тот момент еще не была за границей никогда – мало кто, наверное, из нас в то время был. И вот такое чувство было, что я за границей. Понравились храмы, люди, язык и очень кофе. Когда ты идешь по центру города и слышишь запах кофе – это что-то невероятное. Приезжали мы к родственникам, мужа отец отсюда родом из Львовской области

Как возникла идея заниматься цветами? Я когда-то сотрудничала с подругой Еленой, работала у нее инженером, занималась также с ней строительством. Были хорошие воспоминания о работе, она хороший человек. И когда ты ищешь людей, которых знал, с которыми сотрудничал, ты их находишь. Нашлась еще и Катя, я с ней дружу. И мы очень обрадовались тому, что выжили. Втроем мы потеряли все материальное. И это как-то объединяет.



Елена – подруга, с которой решили заниматься цветочным бизнесом / Фото, предоставленное 24 каналу

У меня довольно неплохие организаторские способности. Мы встретились попить кофе и подумали, а почему бы мне не попытаться во Львове открыть магазинчик? Тем более что они не во Львове, а я здесь живу. И мне все равно надо чем-то заниматься. Мне эта идея понравилась. И уже на следующий день мы разговаривали с риелтором.

Нам подыскали это помещение, мы побеседовали с владельцами, и все очень быстро пошло. Мы даже не считали деньги, которые у нас есть, а просто начали вкладывать. У нас была грандиозная идея относительно этого магазина.

Когда вошли, сразу расставили мебель. Сразу придумали, что будем здесь продавать. И как-то так вышло. Надеемся, что наш магазин понравится львовянам, и они будут приходить сюда к нам за цветами и просто пообщаться.

"Во Львове живут невероятные люди, они очень помогают"

Почему именно Львов?

Когда началась война и муж понял, что я не уеду, как бы он меня ни гнал из дома, у нас была договоренность. Мол, если мне придется уходить из города, то я поеду во Львов. Потому что здесь сын, здесь родственники, и ему так проще будет меня найти. И я выполнила все, что ему обещала. А он мне обещал вернуться. Поэтому должен выполнить обещание.

Расскажите еще о цветах. Как вы их выбираете, как вы знаете, что это тот цветок, который должен оказаться в вашем магазине?

Поскольку я строитель, а не цветочница, то пока выбираю импульсивно. Вот прихожу, мне понравилось, и мне кажется, что понравится львовянам. А еще львовяне сами подсказывают, как это делать. Приходят и спрашивают, есть ли какой-то цветок. Я говорю, что нет, но завтра будет. И завтра он уже есть в моем магазине.

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Как вам в целом Львов сейчас? После того, как вы переехали на время, а не просто в путешествие? Как город, как люди?

Львов – невероятный город. Знаете, даже не так. Город, понятно, что невероятный. Здесь невероятные люди живут. Они добрые, они идут навстречу. У них настолько открытые души! Они немного медленнее, чем мы, но это может и хорошо. Ведь они открыты, они помогают и не задумываются над этим. У них нет никакой выгоды, но помогают. Столько людей… Мне помогают городские власти, соседи.

Мы с первого дня ремонта магазина начали продавать цветы. Они стояли на улице, на подоконнике. Люди приходили и покупали. У всех соседей стоят мои вазоны или цветочек. Мне кажется, что в их квартирах уже больше цветов, чем у меня в магазине (улыбается – 24 канал) . Я им очень благодарна. Девушки из парикмахерской, которая рядом, почти каждый день приходят и берут цветок. Куда они это девают – не знаю. Но они такие молодцы, я им очень благодарна.



Цветочный бизнес – совершенно новое дело для Оксаны / Фото 24 канала

Здесь еще такая молодая пара, Марина с Костей. У них кот однажды разбил горшок, и они пришли покупать новый. Подошли, мы разговорились на улице. Во-первых, они купили цветок дороже, чем он стоит. И вот через 2 часа приходит Костя и говорит: "Прячьте то все, что у вас на улице, я покажу вам, где есть оранжереи". Он повез меня в Жовкву и еще в какое-то село.

Это очень большое дело, потому что я этого всего не знала. Познакомил с владельцами, мы обменялись телефонами. И недавно меня снова возил туда за теми вазонами. А ведь у меня нет машины, мы еще не можем себе позволить доставку тех цветов оплатить, потому что вложились в ремонт.

Еще соседи есть, Роман с Олей, у них тоже есть машина, привозят мне из "Шувара" цветы. Когда едут туда на закупки, говорят мне: "Госпожа Оксана, будем сегодня на "Шуваре", если вам нужно". Так я быстро иду на "Шувар", скупаю цветы, отдаю им и еду сюда на работу. Я очень благодарна людям. Я невероятно благодарна людям Львова.

"Мы отстроим Мариуполь. Будет лучше, чем было"

Я не спрашиваю, верите ли вы в победу Украины, потому что это очевидно. Что вы будете делать после нее? Как вы представляете этот день?

Я хочу, чтобы победа была сегодня. И хочу, чтобы сегодня вернулся муж. Но понимаю, что ни то, ни другое сегодня еще не произойдет. Верю, что это произойдет через день, через два, через месяц, через три, четыре. У нас хватит сил этого дождаться, потому что мы в это верим. Я уверена, что не с самого начала, но поеду в Мариуполь. Хочу увидеть, что осталось (опять не сдерживает слез – 24 канал) .

Я уверена, что мы все вернемся туда. Если даже не большая часть вернется, мы все отстроим. Я в это верю, потому что я строитель. По-другому не будет. И он еще будет лучше, чем был.

Где мы будем жить с мужем – не уверена. Понимаете, когда ты знаешь, где лежат твои соседи и знакомые закопанные… Даже если все, разумеется, сделается по-человечески, их похоронят… Наверное, я не смогу жить уже в том доме. Там психологически будет тяжело. Это будет другой дом в другом месте, пусть даже в Мариуполе. Но думаю, что решать, где мы остановимся, будет муж. У меня когда-то давно уже была идея поехать к детям, продать дом и переехать. Но муж сказал, что родной город никогда не оставит, что должен его защищать.

Представьте себе, что муж захочет жить во Львове, а он вам надоест?

Я не верю. Львов не может надоесть. Я влюблена во Львов. Мне здесь очень нравится.

Оксана Дубик – пример того, как даже в самые тяжелые времена можно и нужно находить в себе силы двигаться дальше. Несмотря на то, что эта женщина уже пережила и переживает до сих пор, она не падает духом. Зато наоборот – вдохновляет своей мощной энергией других. Верим в скорое возвращение домой мужа Оксаны и всех украинских защитников. А Мариуполь обязательно будет украинским и отстроенным – по-другому никак.