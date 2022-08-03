В Главном управлении разведки подчеркнули, что действия россиян были направлены не на получение определенной конфиденциальной информации, а на издевательствах.

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Оккупанты пытались морально сломать наших защитников, прибегая к физическому унижению и психологической деморализации. Допросы пленных проводили следователи, в частности:

из квази республики "ДНР",

наемники ЧВК "Вагнер",

сотрудники ФСБ россии.

Если бы оккупантам удалось деморализовать украинских пленных, их планировали бы привлечь к съемке в пророссийских репортажах.

Цель эфира заключалась в освещении признания пленными "совершенных ими преступлений, зверств против местного населения, отречения бойцов от своих взглядов, а также осуждения действий руководства Украины”,

– пояснили в разведке.

Украинцев не удалось сломать

Допросы проводились конвейерно на регулярной основе, однако не имели успеха. Украинские пленные проявили исключительное мужество и несокрушимую силу воли.

"российская сторона не имела намерения осуществлять обмен военнопленными и с целью сокрытия неподобающих условий и форм допроса украинских военнослужащих (которые могли бы служить доказательной базой в Гаагском суде) умышленно уничтожила пленных", – добавили разведчики.

По имеющимся данным, минирование места содержания украинских бойцов было совершено боевиками ЧВК "Вагнер” с использованием легковоспламеняющегося вещества, что привело к быстрому распространению пожара в помещении.

Главное о теракте в Еленовке: коротко

В конце июля в Еленовке Донецкой области, произошел теракт. Там россияне удерживали украинских пленных. В результате теракта 50 из них погибли, еще более 70 получили ранения.

Президент Владимир Зеленский назвал это убийство очередным военным преступлением россии. россияне начали убеждать, что они не причастны к теракту, но независимые эксперты уже заявили, что это – ложь. К примеру:

Компания Maxar опубликовала спутниковые фото российского лагеря военнопленных в оккупированной Еленовке, они тоже являются доказательством того, что здание было взорвано изнутри, а не уничтожено ракетой.

Выводы международного разведывательного сообщества InformNapalm указывают на то, что россия могла совершить теракт в Еленовке термобарическим оружием. Главным доказательством, что это не была ракета GMLRS, является отсутствие ударного кратера. Ракета разорвала бы погибших, а не сожгла бы.

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