В Главном управлении разведки подчеркнули, что действия россиян были направлены не на получение определенной конфиденциальной информации, а на издевательствах.
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Оккупанты пытались морально сломать наших защитников, прибегая к физическому унижению и психологической деморализации. Допросы пленных проводили следователи, в частности:
- из квази республики "ДНР",
- наемники ЧВК "Вагнер",
- сотрудники ФСБ россии.
Если бы оккупантам удалось деморализовать украинских пленных, их планировали бы привлечь к съемке в пророссийских репортажах.
Цель эфира заключалась в освещении признания пленными "совершенных ими преступлений, зверств против местного населения, отречения бойцов от своих взглядов, а также осуждения действий руководства Украины”,
– пояснили в разведке.
Украинцев не удалось сломать
Допросы проводились конвейерно на регулярной основе, однако не имели успеха. Украинские пленные проявили исключительное мужество и несокрушимую силу воли.
"российская сторона не имела намерения осуществлять обмен военнопленными и с целью сокрытия неподобающих условий и форм допроса украинских военнослужащих (которые могли бы служить доказательной базой в Гаагском суде) умышленно уничтожила пленных", – добавили разведчики.
По имеющимся данным, минирование места содержания украинских бойцов было совершено боевиками ЧВК "Вагнер” с использованием легковоспламеняющегося вещества, что привело к быстрому распространению пожара в помещении.
Главное о теракте в Еленовке: коротко
В конце июля в Еленовке Донецкой области, произошел теракт. Там россияне удерживали украинских пленных. В результате теракта 50 из них погибли, еще более 70 получили ранения.
Президент Владимир Зеленский назвал это убийство очередным военным преступлением россии. россияне начали убеждать, что они не причастны к теракту, но независимые эксперты уже заявили, что это – ложь. К примеру:
- Компания Maxar опубликовала спутниковые фото российского лагеря военнопленных в оккупированной Еленовке, они тоже являются доказательством того, что здание было взорвано изнутри, а не уничтожено ракетой.
- Выводы международного разведывательного сообщества InformNapalm указывают на то, что россия могла совершить теракт в Еленовке термобарическим оружием. Главным доказательством, что это не была ракета GMLRS, является отсутствие ударного кратера. Ракета разорвала бы погибших, а не сожгла бы.
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