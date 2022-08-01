Переживаниями об этой трагедии – убийстве пленных в Еленовке – с 24 каналом поделилась жена защитника Мариуполя Оксана Дубик. Она говорит, что информации о пленных мало.
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Женщина говорит, что узнала о трагедии в Еленовке утром 29 июля. По ее словам, списки жертв только неофициальные – те, которые обнародовала российская сторона.
Моего мужа там нет, но от этого болит не меньше. Ибо каждый из них уже стал для нас родным, и мы ждем каждого живым и здоровым,
– со слезами на глазах отвечает Оксана.
По ее мнению, пока Украина может только активнее призывать мир вмешиваться в эту ситуацию, чтобы обменять военных. "Мы ждем, что мир нам поможет и выполнит свое обязательство", – сказала Оксана.
Жена защитника Мариуполя попросила всех, в частности украинцев заграницей, выходить на митинги и публично говорить об этой ситуации.
Мы не должны молчать, каждая минута нашего молчания стоит чьей-то жизни. Мы должны это остановить. Мы должны вернуть всех домой. Мы должны остановить эту войну, которая убивает людей,
– добавила женщина.
Жена бойца Мариуполя о теракте в Еленовке: видео
Что известно о теракте россии в Еленовке: главное
- 28 июля россия обстреляла бывшую колонию на территории временно оккупированной Еленовки. Там находились 190 человек: мирные украинцы и пленные защитники Мариуполя.
- Президент Владимир Зеленский сообщил, что погибли более 50 украинцев. Еще 130 – ранены.
- оккупанты цинично пытаются перебросить вину на ВСУ. Но в Генштабе эту информацию опровергли. В американском Институте изучения войны также. Очевидно, что россияне намеренно подло убили украинских воинов.
- Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец говорит, что это не что иное, как теракт. А россия является нарушителем всех Женевских конвенций.
- Эксперты Института изучения войны говорят, что версия россии неправдоподобна, а украинская – что взрыв был внутри барака – похожа на правду.