З 24 каналом переживаннями від цієї трагедії – вбивства полонених в Оленівці – поділилася дружина захисника Маріуполя Оксана Дубик. Вона каже, що інформації про полонених мало.

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Жінка каже, що дізналася про трагедію в Оленівці вже зранку, 29 липня. За її словами, списки жертв є лише неофіційні, які оприлюднила російська сторона.

Мого чоловіка там немає, але від того не менше болить. Бо кожен з них вже став для нас рідним, і ми чекаємо кожного живим і здоровим,

– зі сльозами на очах відповідає Оксана.

Вона запевнила, що поки що Україна може лише активніше закликати світ втручатися в цю ситуацію, щоб обміняти військових. "Ми чекаємо, що світ нам допоможе і виконає своє зобов’язання", – сказала Оксана.

Дружина захисника Маріуполя попросила всіх людей та українців за кордоном виходити на мітинги та публічно говорити про цю ситуацію.

Ми не маємо мовчати, кожна хвилина нашого мовчання вартує чийогось життя. Ми маємо це зупинити. Ми маємо повернути всіх додому. Ми маємо зупинити цю війну, яка вбиває людей,

– додала жінка.

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