Жене Чауса после похищения экс-судьи предоставили госохрану в Молдове
Жена похищенного судьи Николая Чауса Светлана получила в Молдове государственную охрану. Тем временем парламентская комиссия продолжает расследовать исчезновение Чауса.
Источник:NewsMaker
В то же время никаких деталей пока не разглашают. Такое решение аргументируют страхом навредить расследованию. На заседаниях комиссии уже выслушали руководителей МВД, пограничной и таможенной полиции.
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Кроме того, допросить удалось охранника Чауса.
Его тоже похитили и освободили через несколько часов,
– рассказали в парламентской комиссии.
Похищение Чауса: главное
- Николая Чауса еще в 2016 году детективы НАБУ "поймали" на получении взятки.
- Полученные деньги судья хранил на собственном дворе в стеклянных банках.
- Чауса объявили в международный розыск.
- Весной 2020 года адвокаты Чауса заявили, что в Молдове его похитили неизвестные. Впоследствии полиция страны это подтвердила.
- Президент Молдавии Майя Санду заявила, что похищение Чауса является недопустимым. Политик поручила Министерству внутренних дел и Службе информации и безопасности в кратчайшие сроки выяснить ситуацию.
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