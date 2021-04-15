Жена похищенного судьи Николая Чауса Светлана получила в Молдове государственную охрану. Тем временем парламентская комиссия продолжает расследовать исчезновение Чауса.

В то же время никаких деталей пока не разглашают. Такое решение аргументируют страхом навредить расследованию. На заседаниях комиссии уже выслушали руководителей МВД, пограничной и таможенной полиции.

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Кроме того, допросить удалось охранника Чауса.

Его тоже похитили и освободили через несколько часов,

– рассказали в парламентской комиссии.

Похищение Чауса: главное