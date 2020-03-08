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      Женщины vs мужчины: на сколько отличается зарплата в Украине

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      Опрата работы женщин и мужчин на одной и той же должности в Украине может отличаться. В среднем, женщины получают на 22 – 23% меньшую зарплату, чем мужчины.

      Лишь в одной отрасли средняя заработная плата у женщин больше. Об этом бывший министр экономики Тимофей Милованов написал на своей странице в фейсбуке.

      Интересно Зарплата украинцев с 1995 года выросла в 144 раза

      Зарплата женщин в 4-м квартале 2019 года составляла почти 10 тысяч гривен, тогда как у мужчин почти 13 тысяч гривен.

      Это нужно менять через образование, профессионализацию, борьбу со стереотипами и дискриминацией, реформой рынка труда в целом,
      – сообщил Милованов.

      По данным Государственной службы статистики, в 4 квартале 2019 года отраслями с наименьшими зарплатами для женщин (за 100% берем мужскую зарплату) были:

      • почтальонши и курьерши получают 64,9%, то есть на треть меньше зарплаты мужчин;
      • финансистки и страховщицы – 66,7% от мужской зарплаты;
      • ученые – 78,2%;
      • работницы авиатранспорта – 76,2%;
      • работницы сельского хозяйства – 78,7%.

      Только в административном обслуживании женщины получали 102,9%, по сравнению с мужчинами. На второй строчке – образовательная отрасль. Но даже там женщины получают лишь 98,1% от зарплаты мужчин.

      Середня зарплата по Україні зросла / Інфографіка 24 каналу
      Средняя зарплата по Украине выросла / Инфографика 24 канала

      Средняя зарплата женщин по всем отраслям составила 78,1% в 4-м квартале 2019 года. По сравнению с предыдущими кварталами, в этом квартале женщины зарабатывали несколько больше, однако все равно не на уровне с мужчинами.

      Як змінювалась зарплата українців інфографіка 24 канал
      Как менялась зарплата украинцев / Инфографика 24 канала

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      Автор: Алина Олиховская
      Теги: Гендерное равенство Новости Украины Тимофей Милованов – новости Статистика Деньги Зарплата
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