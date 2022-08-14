Екатерина Прокопенко рассказала, что бойцы выходили под обстрелами и искали хотя бы заплесневевшую пищу, передает 24 канал.

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У каждого защитника сейчас родное состояние. Они имеют разные заболевания и степени ампутации.

Жены советуют всем ребятам записывать свои воспоминания. Ибо у большинства – невероятные в истории. В том числе и о пребывании в самом Мариуполе. Прежде они останутся как большая книга.

Променяли бы мирную жизнь на мытье с собратьями

Женщины спрашивали военных, пожертвовали ли они нынешней мирной жизнью, чтобы снова попасть в эти ужасы Мариуполя, но со своими близкими и друзьями. Те отвечают утвердительно.

Эту мирную жизнь они бы променяли, чтобы снова побыть со своими собратьями, увидеть их. Они таковы, что им это очень ценно,

– отметила Екатерина.

Защитники вдохновляют на жизнь

Жены рассказывают, что очень огорчены этой несправедливой войной. Однако после общения с бойцами получают невероятный заряд энергии. Даже сравнивают это с сеансом у психолога.

"Они нас вдохновили на жизнь, а, по сути, должно быть наоборот", - заключают девушки.

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