В Верховной Раде выступил Жерар Ларше

Он подчеркнул, что Французская Республика поддерживает предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС и "будет рядом для его воплощения".

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В своей речи Ларше подчеркнул, что "судьба Украины пишется кровавыми буквами войны".

В этих стенах бьется сердце европейского парламентаризма. Какая радость видеть в этом зале флаг ЕС вместе с украинским. 12 звезд на синем фоне является символом единства и надежды. И это знамя объединяет нас от Парижа до Киева, от Киева до Брюсселя,

– отметил он.