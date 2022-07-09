В Верховной Раде выступил Жерар Ларше

Он подчеркнул, что Французская Республика поддерживает предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС и "будет рядом для его воплощения".

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В своей речи Ларше подчеркнул, что "судьба Украины пишется кровавыми буквами войны".

В этих стенах бьется сердце европейского парламентаризма. Какая радость видеть в этом зале флаг ЕС вместе с украинским. 12 звезд на синем фоне является символом единства и надежды. И это знамя объединяет нас от Парижа до Киева, от Киева до Брюсселя,
– отметил он.

Жерар Ларше также подчеркнул, что французский Сенат и национальные парламенты Европы будут бок о бок с Украиной в ближайшие месяцы: от статуса кандидата до утверждения решения о вступлении в ЕС.


В Верховной Раде выступил Жерар Ларше / Фото с телеграммы ВР


Жерар Ларше в Верховной Раде Украины / Фото с телеграммы ВР


Глава сената Франции заверил в поддержке Украины / Фото с телеграммы ВР

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук подчеркнул, что сегодня еще раз почувствовал бескомпромиссную поддержку и единство. Кроме того, он отметил, что речь Ларше не раз прерывалась аплодисментами украинских депутатов.

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