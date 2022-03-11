По предварительным данным, никто из людей не пострадал. Об этом сообщил глава Волынской ОВА.
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Пожар тушат. Все обстоятельства произошедшего устанавливают соответствующие службы.
Утром в 05:45, 11 марта 2022 года на аэродроме вблизи Луцка прозвучали взрывы. По предварительной информации, жертв нет. В настоящее время ликвидируется пожар,
– говорится в сообщении.
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