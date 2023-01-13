13 июня его тело обнаружили в поселке Мироцкое. Дождь и солнце размыли почву в лесополосе недалеко от населенного пункта, на поверхности оказалась рука парня.

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Он лежал лицом вниз на других телах в братской могиле. Руки Артура были связаны. Как он погиб? Родственники до сих пор не знают. У парня остались родители, маленькие сестры и невеста. Они надеются – может, те, кто будут читать его историю, что-нибудь вспомнят и смогут им сообщить, при каких обстоятельствах закончилась жизнь их Артура.

Текст подготовлен платформой памяти Мемориал, которая рассказывает истории убитых Россией гражданских и погибших украинских военных специально для 24 Канала. Чтобы сообщить данные о потерях Украины, заполняйте формы: для погибших военных и гражданских жертв.

Жених

– Как тебя зовут?

– Как короля.

– Артур?

– А ты знаешь еще каких-нибудь других королей?

Так 24-летняя Катя Еремеева из Запорожья познакомилась с Артуром Руденко из Бучи. Общались в интернете. Катя была в отношениях и сразу установила рамки.

– Мы просто общаемся.

– Конечно, я тебя замуж не собираюсь звать.

Но уже в октябре 2021 года Катя приехала к Артуру в Бучу. Это было за четыре месяца до полномасштабной войны.

Пара начала жить вместе.

"Было ощущение, что это мое, что мне не нужны месяцы или годы, чтобы понять это. Когда я собрала свои вещи и сказала, что приезжаю, он спросил: "А на сколько?" Я сказала, что насовсем. Артур шутил: “Вот, сейчас приедешь и будешь говорить, что у меня пыль, и носки придется сразу класть в стиральную машину. Ну ладно, приезжай”. Нам было отведено очень мало времени", – говорит Екатерина.



Артур и Катя / Фото из архива Екатерины



Артур и Катя / Фото из архива Екатерины

Артур обладал прекрасным чувством юмора, не был конфликтным в отношениях. Катя говорит: "Часто мне хотелось какой-то драмы, но он исполнял все мои прихоти, не возражал". Артур работал в сфере детского досуга. Также со своим дядей, занимался проектированием, изготовлением и установкой мебели для кухни. Был таким, говорит Катя, что и лампочку вкрутит, и сварит борщ. Знавшие Артура вспоминают – появление Екатерины изменило его. Когда они услышали, что Артур будет жить с девушкой, сначала даже делали ставки, как быстро это ему надоест, но – нет. Кате нравилась семья Артура: "Семья у него очень классная, как в фильмах, где все друг друга любят и ходят в одинаковых свитерах", – говорит она. Артур и Катя жили отдельно от родителей в Буче, но часто ездили в гости к ним в Ворзель. "Потом начались разговоры о свадьбе, замене обоев и штор в комнатах. Я верила, что все будет хорошо. Если бы не война, мы бы поженились, родили бы детишек", – говорит Екатерина. 22 февраля 2022 года Артур сказал Кате: – А не хочешь на выходные к родителям в Запорожье съездить? – Пожалуй, хочешь вечеринку без меня организовать? – отшутилась Катя. – Пока спокойно, съезди к родителям, побудь с ними. Потому что неизвестно, как будет. 23 февраля Катя взяла билеты на поезд. Артур отвез ее на вокзал. Уже перед самой отправкой обнял и внезапно попросил никуда не ехать, сказал, что у него плохое предчувствие. Но потом они все свели к шуткам. С тех пор пара больше не встретилась. В поезде девушка выключила телефон. Когда в шесть утра в Запорожье включила, то увидела сообщение Артура: "Катя, нас бомбят по всей стране, почитай новости". Девушка зашла в сеть: "самолеты, пожары, обращения Зеленского". Вдруг она услышала резкий звук, подняла голову. Над вокзалом пролетали два истребителя

Сын

Артур был отличным сыном. Мать Татьяна говорит, что он всегда очень переживал, чтобы не огорчить ее. Был чутким, добрым. Помогал ей с дочками – привозил, завозил из школы. Был безотказным. Он очень любил своих 11-летних сестричек Валерию и Лилию.

"Артурчик был очень справедливым человеком. Не лез на рожон, но и не терпел, когда оскорбляют более слабых", – говорит Владислав, приемный отец Артура.



Фото Артур Руденко со своими родителями Татьяной и Владиславом и сестричками Валерией и Лилией / Фото из архива семьи

По словам отчима, когда Артур прошел период юношеского максимализма "я все понимаю лучше всех", то общение между ними перешло на другой уровень. Артур стал больше прислушиваться к советам родителей.

Во время учебы в школе Артур несколько раз ездил по обмену в Италию. Окончил Киевский авиационный профессиональный колледж и магистратуру Черкасского технологического университета по специальности инженер.

Еще когда учился в школе, работал с детьми вожатым в лагерях отдыха в Пуще Водице, Киеве, на Западе Украины. Артур организовывал для детей праздники, конкурсы.

"Артурчику это так нравилось! Он говорил: "Наверное, не то образование получил, нужно идти еще на педагогический", – вспоминает Татьяна.



Артура любили дети, называли его лучшим вожатым / Фото из архива семьи

Артур занимался футболом, участвовал в турнирах по бильярду, любил рыбалку.

В лагере на Закарпатье он как-то упал со спортивного велосипеда и ударился плечом, порвал связки. После травмы Артуру установили имплант, так что тяжелой физической работой заниматься он не мог.

С началом полномасштабного вторжения России в Украину мама Татьяна и сестры Артура смогла эвакуироваться в Польшу. Артур и Владислав решили оставаться в Бучанской общине. Оба пошли в военкомат, хотели записаться в ТрО. Но их отправили домой. Потом они каждый день ждали звонка, пока Бучу не оккупировали российские военные.

Оставаясь в Буче, Артур помогал дедушке, у которого были проблемы со здоровьем. При случае планировал вывезти родственника.

"Мой папа жил на даче – Первая линия 11 по направлению к аэропорту. У него было больное сердце, а после ДТП еще и добавился перелом позвоночника. Поэтому Артур искал ему лекарства, приносил еду. С продуктами в оккупации было сложно, их нужно было доставать", – говорит Владислав.

Артур по несколько раз приезжал к дедушке, заботился и о своей бабушке.

Владислав последний раз видел Артура 3 марта в Буче. Затем отец уехал в Ворзель. А потом оказался в Ирпене.

"Наши соседи семья Власенко, которые бежали от "русского мира" еще из Крыма, решили эвакуироваться 4 марта. Их машину расстреляли в 100 метрах от нашего дома. Старшую дочь Екатерину, ее мать Татьяну и мужа Романа ранили. Не задело только младшего сына" ", – говорит Владислав.

Муж вывез Власенко в больницу Ирпеня. Ему пришлось проехать через все блокпосты оккупантов. Благодаря этому поступку Екатерине Власенко удалось спасти жизнь. В настоящее время семья продолжает лечение в Германии.

Как погиб Артур

11 марта около 16:00 Артур взял рыбу и сказал Артему, что идет к дедушке. От места, где жил его товарищ, туда было несколько минут. Однако Артур к дедушке так и не пришел. Молодой человек исчез.

Уже потом родные узнали, что неподалеку, где пролегал путь парня,

располагалась 64-мотострелковая бригада из Хабаровского края, солдаты которой пытали и расстреливали мирных жителей.



Последнее фото Артура / Фото из архива семьи

"Видимо на полпути его и перехватили российские военные. Артур мог сказать им что-то острое. Но сейчас мы так и не нашли свидетелей, которые бы точно видели, что произошло с Артуром после 16.00 11 марта", – говорит отец Владислав.

11 марта в последний раз с Артуром говорила любимая Екатерина. Ей он тоже сказал, что пойдет к дедушке. Сначала, когда от парня не было известий, Катя не паниковала, а на следующее утро позвонила по телефону Владиславу. Отец был взволнован: "Артур вчера никому не звонил, что-то не так".

Еще в течение 11 марта телефон Артура был в пределах доступности: якобы он заходил в телеграм, появлялся на карте. Последняя геолокация по его телефону – в Мощуне по улице Лесной, 1.

После освобождения в апреле Киевщины Владислав с бойцами ВСУ обходил весь Мощун. Они опросили людей на пересечении улиц Патона и Киево-Мироцкой – там 30 местных жителей раздели и держали на морозе, проверяя на наличие "патриотических татуировок", но Артура среди них никто не видел.

"Мы везде подавали заявления об исчезновении Артура: от социальных сетей до правоохранительных органов. Была даже информация, что он в плену, но Артурчик как в воду канул. С марта по июль, пока его не нашли, я пыталась всех успокаивать. Говорила родителям, что скоро придет, что вернется из плена… Всех замученных нашли, ДНК сдали, совпадений не было, точно в плену…", – говорит Екатерина.

Через три месяца после исчезновения Артура, 13 июня 2022 года, правоохранители, получив информацию от местных жителей, прошлись по позициям, где в поселке Мироцкое стояли российские оккупанты. Дождь и солнце размыли почву в лесополосе недалеко от населенного пункта, на поверхности оказалась человеческая рука. Это была рука Артура. Благодаря ей эту братскую могилу и обнаружили.

Артур был похоронен лицом вниз, руки – связаны сзади. Под ним лежало еще шесть человек. Все они имели признаки пыток. Кроме Артура.

Протокол экспертизы / Фото из архива семьи

"Такое впечатление, что его заставили похоронить шестерых замученных людей, а потом убили… Если бы тогда правоохранители не заблюрили погибших, которых нашли, мы, наверное, еще тогда опознали бы Артура. Я несколько раз пересматривал это видео (когда нашли это захоронение, видео и фото разместили в соцсетях, которые увидели Катя и Влад, – ред.) Видимо, чувствовал, что он там, и не мог узнать. Еще и следователь сказал, описывая приметы, что это высокий мужчина 35–59 лет… Тело Артура долго пробыло в земле и лицо было уничтожено", – вспомнил Владислав.

Артур был одет в пять кофт и оранжевую куртку, его футболка была окровавлена. В справке о смерти парня указано – "причина не установлена”. Вероятно, причиной смерти стала травма горла. Но больше – ничего неизвестно. Родные Артура надеются найти свидетелей, которые могут что-то рассказать о том, как погиб парень. Им важно это узнать.

Накануне того, как нашли тело Артура, во сне к матери Татьяны пришел погибший отец. Женщина вспоминает – он взял ее за плечо и сказал: "Таня, мы вернулись из плена".

"Я спросила: "Кто мы? Тебя уже нет!". Он ответил: "Танюша, не волнуйся, Артурчик со мной". Я взглянула, а за папой стоит мой сын, опустив голову. Было такое ощущение, что ему больно, что он меня расстроил", – говорит Татьяна.

Утрата и память

Тело Артура в морге опознал Владислав. В тот же день позвонил по телефону Екатерине.

“Влад плакал и сказал: “Не суждено тебе стать моей невесткой”, – говорит невеста.

После звонка она сразу же взяла билеты в Киев, а оттуда уехала в Бучу.

"В тот момент, когда поняла, что не стало Артура, я почувствовала, будто умерла вместе с ним. Уже прошло время, но болит. И будет болеть еще очень долго", – говорит Екатерина.

22 июля 2022 года Артура Руденко похоронили на кладбище в Буче. Владислав настоял, чтобы Татьяна с дочками не приезжали. Татьяна просила мужчину открыть гроб и точно убедиться, что "она похоронила своего сына".

Катя пришла на похороны Артура, как на последнее свидание.

Я хорошо оделась, сделала прическу, легкий макияж. Знала, что все это поплывет от слез, но уверена, что Артурчик хотел бы видеть меня именно такой. Это было наше последнее земное свидание. Там, на небе, мы еще встретимся. все кончено только на земле", – плачет Екатерина.

Невеста Артура говорит, что боль от потери оказалась сильнее ее и если бы не поддержка матери, не знает, выдержала бы.

"Во время прощания я не могла его отпустить. Люди стоят вокруг гроба, батюшка отпевает. А потом его уже закапывают… Я хотела броситься в могилу. Потом большими усилиями остановила себя: "Куда ты? А кто будет ухаживать за мопсом, о котором мечтал Артур? – говорит Екатерина.



Эта любовь – навсегда / Фото из архива Кати

В сентябре 2022 года ей приснился любимый.

"Мы гуляем, он хочет уйти, а я его не отпускаю. Артурчик говорит: "Катя, мне надо идти". А я возражаю: "Куда ты? Мы ведь только пришли, так мало времени провели вместе". Он во сне показал мне, что я его держу, а нужно отпустить", – говорит девушка.

После этого сна Катя в очередной раз поехала к Артуру на кладбище.

"Я пришла к нему, сижу перед могилой, пью вино из бутылки, разговариваю с ним, смеюсь. Все, что было непроговорено, и хотела сказать ему – сказала, попрощалась с ним и отпустила", – говорит Катя.

Катя с Артуром планировали поездку в Турцию. А на день рождения она хотела подарить любимому мопса. Он очень любил этих собак.

"У него все было с этой породой собак: носки, чехол на телефоне, даже заставка на компьютере, – говорит Катя.

Летом Катя купила себе мопса. Сейчас работает над тем, чтобы получить водительское удостоверение, занимается спортом, рисует, танцует.

"Я делаю все, что мы планировали с Артуром. Хочу, чтобы он гордился мной", – говорит Екатерина.

Девушка верит, что Артур на небе и все видит, сопровождает и поддерживает ее.

В памяти сестер Артур всегда останется добрым и веселым / Фото из архива семьи

Катя общается с родителями Артура. Мама Таня однажды сказала ей, что когда-то имела двух дочерей и сына, а теперь имеет трех дочерей.

"Вот так и живем, – улыбается Катя. – Две мамы, два отца. У меня теперь вторая полноценная семья".

Родители Артура сейчас в США. До эмиграции Владислав был в рядах ВСУ. Уволился в связи со смертью Артура, кроме этого, одна из дочерей супругов имеет инвалидность.

Таня и Влад пытаются начать новую жизнь в новой стране. Пока это очень тяжело. Больно видеть в магазине одежды ребят телосложения Артура, тогда они просто выходят и рыдают. Больно видеть молодую пару. Владислав говорит – очень тяжело принять тот факт, что человека убили просто за то, что он был. За то, что украинец и оказался в оккупации.

"За что? Ради удовлетворения больной потребности? Я многое видел через несколько месяцев в ВСУ, но не понимаю, ради чего россияне это делают. Просто беспричинно уничтожают людей…", – говорит Владислав.

В США, говорит Владислав, не раз приходится слышать вопрос о зверствах россиян: "А это действительно так, это не фейк?" На это отец Артура отвечает: "Хочешь узнать или это фейк – я тебе покажу фото моего замученного сына".

Своим детям, друзьям, знакомым родители Артура говорят: помните и рассказывайте о том, что делают в Украине российские военные – "чтобы весь мир знал, что такое "русня".

Автор: Инна Кубай