Жестокое убийство полицейского в Чернигове: под суд пойдут несовершеннолетние и 18-летний парень

За убийство и покушение на жизнь полицейского будут судить сразу четырех человек. Обвинительный акт уже направили в суд. Среди подозреваемых – трое подростков и 18-летний парень.

Им предъявили подозрение в убийстве человека и незаконченном покушении на убийство двух человек по предварительному сговору. Также предполагаемым нападавшим инкриминируют открытое завладение чужим имуществом.

Ранее Убийство полицейского в Чернигове: руководство патрульной полиции области отстранили

Что установило следствие о преступлении

В ночь на 2 октября 2021 года между двумя полицейскими и группой молодых людей возник конфликт. Правоохранители в это время были в отпуске.

Полицейских сильно избили – один из них – Артур Ерохин, скончался на месте, другой – Владимир Савон в тяжелом состоянии попал в больницу. Один из подозреваемых при этом отобрал у потерпевшего телефон.

Подозреваемые находятся под стражей

Суд ранее избрал подозреваемым меру пресечения – содержание под стражей. Сейчас они находятся в Черниговском СИЗО.

Ранее по делу сообщили о подозрении и двум патрульным полицейским. Они видели драку возле супермаркета, однако не вмешались.

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Что известно об убийстве Артура Ерохина: