Жорстоке вбивство поліцейського в Чернігові: під суд підуть неповнолітні та 18-річний хлопець

За вбивство та замах на життя поліцейського судитимуть одразу чотирьох осіб. Обвинувальний акт вже направили до суду. Серед підозрюваних – троє підлітків та 18-річний хлопець.

Їм висунули підозру у вбивстві особи та незакінченому замаху на вбивство двох осіб за попередньою змовою. Також ймовірним нападникам інкримінують відкрите заволодіння чужим майном.

Раніше Убивство поліцейського в Чернігові: керівництво патрульної поліції області відсторонили

Що встановило слідство про злочин

У ніч на 2 жовтня 2021 року між двома поліцейськими та групою молодиків виник конфлікт. Правоохоронці у цей час були у відпустці.

Поліцейських сильно побили – один з них – Артур Єрохін помер на місці, інший – Володимир Савон у важкому стані потрапив до лікарні. Один з підозрюваних при цьому відбрав у потеріплого телефон.

Підозрювані перебувають під вартою

Суд раніше обрав підозрюваним запобіжний захід – тримання під вартою. Зараз вони перебувають у Чернігівському СІЗО.

Раніше у справі повідомили про підозру і двом патрульним поліцейським. Вони бачили бійку біля супермаркету, проте не втрутились.

До теми Один із нападників на чернігівських поліцейських виявився майбутнім правоохоронцем

Що відомо про вбивство Артура Єрохіна: