Местного жителя зовут Андрей Горбачев. Он проклинает российских военных и просит наших бойцов повесить диктатора Владимира Путина.

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Житель Суджи сказал, что думает о Путине и своих военных

Он отметил, что украинские защитники хотя бы предоставили местным жителям гуманитарную помощь. А российские воины просто убежали и не позаботились о своих же людях.

Вы нас хотя бы напоили, накормили. Эти скоты нас оставили без воды, без хлеба, без ничего. Спасибо вам, ребята, дай Бог вам здоровья!

– сказал мужчина.

Также он назвал Путина х**ом, а российских военных – фашистами: "Бейте фашистов. Повесьте х**ла, пожалуйста!".

Общение с жителем Суджи: видео (нецензурная лексика 18+)

Стоит отметить, что в сети уже много видео с жителями Курской области. Люди очень разочарованы действиями местных властей, поскольку те их покинули.

Кроме этого, российские военные, которые убегали из Курской области, грабили местное население – отбирали машины, другое имущество.

Также оказалось, что жители приграничных районов прекрасно владеют украинским языком. В то же время большинство из них сами не осознают этого. Под влиянием российской пропаганды часто они называют его суржиком, "х*хляцкой", болтовней.

Кроме этого, они рассказывали, что когда посещали отдаленные регионы России, их обзывали "х*охлами".

Юг Курской области относится к этническим украинским землям и века русификации не сумели стереть язык жителей этого региона.