Соответствующее видео опубликовали на телеграм-канале NEXTA Live. Несколько десятков человек согласились помочь украинцам.
Интересно На Житомирщину прибыл гуманитарный груз из Польши и Норвегии
Неравнодушные собрали коробки с товарами первой необходимости: едой, средствами гигиены, питьевой водой и тому подобное. Когда именно поступит помощь – пока неизвестно.
Как сопротивляться оккупантам / инфографика 24 канала
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