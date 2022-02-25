Жители Мариуполя сообщают, что в городе слышны автоматные очереди. Согласно их данным, это происходит в резких частях украинского города.

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Обстрелы Мариуполя

Эту ситуацию прокомментировал глава патрульной полиции Донецкой области Михаил Вершинин. По его словам, в городе проводятся специальные контрдиверсионные операции.

Речь идет о работе по обезвреживанию беспилотников и отработке специальных задач. Вершинин призвал людей сохранять спокойствие и избегать паники.