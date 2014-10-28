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      Жители Донбасса, у которых был больший доход — выехали за границу, — социолог

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      По словам социолога компании Research and Branding Group Евгения Копатько, значительное количество переселенцев из Донбасса переехали в Россию. Но часть уже вернулась домой, в основном, из-за нехватки средств.

      При этом он также добавил, что большая часть переселенцев переехала в другую часть Украины.

      "Люди, которые имели больший доход — переехали в Европу. Это сокращение малого бизнеса. А это доход государства", — рассказал Копатько.

      Теги: Война на Донбассе беженцы Шустер LIVE
      Источник: Телеканал новостей "24"
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      Новости за 28 октября 2014
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