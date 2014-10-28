Жители Донбасса, у которых был больший доход — выехали за границу, — социолог

По словам социолога компании Research and Branding Group Евгения Копатько, значительное количество переселенцев из Донбасса переехали в Россию. Но часть уже вернулась домой, в основном, из-за нехватки средств.

При этом он также добавил, что большая часть переселенцев переехала в другую часть Украины.

"Люди, которые имели больший доход — переехали в Европу. Это сокращение малого бизнеса. А это доход государства", — рассказал Копатько.